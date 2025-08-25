Млади московчани спечелиха предсрочно Световната младежка шахматна олимпиада в Колумбия

Сава Ветохин и Артьом Усков спечелиха злато в състава на националния отбор на Русия на турнира в Баранкиля.

Още в осмия кръг момчетата си осигуриха отборното първо място един кръг преди края на състезанието.

Това е историческа победа: за първи път в историята на турнира младежкият отбор на Русия беше представен само от международни гросмайстори.

Артьом Усков е световен шампион сред момчета до 12 години по класически шах, до 16 години по блиц и победител в турнири за възрастни гросмайстори. Учи в Спортното училище „М.М.Ботвиник“ към Московския дворец на пионерите.

Сава Ветохин е световен шампион до 10 години по класически шах, победител в световни и европейски първенства по бърз и блиц шах, както и в състезания за възрастни. Тренира в шахматната секция на Курчатовското училище.

Повече от 650 ученици играят шах и дама в училище „М.М.Ботвиник“. С тях работят гросмайстори и международни майстори. Повече от 50 възпитаници вече са спечелили големи турнири.

