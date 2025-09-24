МИТОЛОГИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ – съвременно хартиено изкуство

Софийски хартиен арт фест (СХАФ) и Фондация „Аматерас“ с гордост представят изложбата „Митологични трансформации“ – второто събитие от българо-турския културен обмен, стартирал през 2025 г. След успешната творческа резиденция в Павликени през лятото, този проект бележи следващата стъпка в изграждането на дългосрочно партньорство между България и Турция в областта на съвременното изкуство.

Изложбата се реализира под патронажа на Посолството на Република Турция в София, Република България и в тясно сътрудничество с Държавния културен институт към Министерството на външните работи. Тя е част от стратегическите културни събития в Културния календар на София за 2025 г., поставяйки акцент върху културната дипломация като инструмент за укрепване на двустранните отношения.

В експозицията ще бъдат представени трима съвременни автори от Измир – Шюкран Тюмер, Сера Гюдер и Алпер Сайлан, част от които са преподаватели в Университета „Еге“. Проектът носи послание за културен диалог, взаимно уважение и споделяне на творчески опит между двете страни.

Откриване:

25 септември 2025 г. (четвъртък), 18:00 ч.

Галерия „Мисия“, ул. „Александър Жендов“ № 2, София

Изложбата може да бъде разгледана до 10 октомври 2025 г.

Събитието се реализира с финансовото съдействие програми „Визуални изкуства“ на МК и Културен календар на Столична община.

