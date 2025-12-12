Митническите и акцизните служби на Камбоджа осъждат тайландската армия за унищожаването на офиса им в Боенг Тракуон

Генералният департамент по митниците и акцизите на Камбоджа (GDCE) към Министерството на икономиката и финансите издаде остро осъждане на смъртоносна военна акция на тайландските въоръжени сили на 8 декември 2025 г., при която според твърденията са били изстреляни ракети и е била унищожена неговата административна сграда в района Боенг Тракуон, село Бантей Меанрит, община Кок Ромиет, окръг Тмар Пуок, провинция Бантей Меанчей.

В официално изявление, получено от AKP тази вечер, GDCE описа сградата като двуетажна гражданска административна структура, отговаряща за събирането на национални приходи и улесняването на международната търговия, като невоенен обект и подчерта, че нейното набелязване представлява атака срещу гражданска инфраструктура.

GDCE призова националната и международната общност и всички заинтересовани страни да изразят „най-силно осъждане“ и да призоват тайландските въоръжени сили да прекратят незабавно операциите срещу такива съоръжения.

В изявлението се критикува действието като отражение на „дълбока аморалност, крайно неуважение и пълно пренебрежение“ към суверенитета и териториалната цялост на Камбоджа и се твърди, че то представлява грубо нарушение на международното хуманитарно право, Хартата на Организацията на обединените нации, Хартата на АСЕАН и Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия. В нея се подчертава още, че ракетният удар противоречи на Съвместната декларация от 26 октомври 2025 г. за мирното споразумение между Камбоджа и Тайланд, подписана в присъствието на ключови дипломатически фигури, сред които президентът на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателят на Малайзия и председател на АСЕАН Н.П. Анвар Ибрахим.

GDCE поиска Тайланд да поеме пълна отговорност за това, което определи като „варварска и незаконна“ военна акция, която според него заплашва регионалния мир и сигурност. GDCE призова всички заинтересовани страни да се присъединят към осъждането на атаката и да спазват международните правни норми.

От Хенг Панха

