Мис България 2025 – Коя ще бъде новата най-красива българка?**

30-те претендентки за титлата „Мис България 2025“ прекараха една незабравима седмица в луксозната атмосфера на Grand Hotel Bansko – един от най-модерните и високотехнологични СПА комплекси на Балканите.

По време на подготовката им бяха проведени професионални уъркшопи, фотосесии, стайлинг, сценична подготовка и индивидуални обучения.

Здравословният режим и перфектната форма на момичетата бяха поверени на Енджи Касабие, която заедно със своя специален гост – Рабих Ел Зейн, Мистър Ливан и Mister International, работи с претендентките върху дисциплината, увереността и цялостната им публична визия.

**Кой оценява най-красивата българка през 2025?

Международно жури от лидери в киното, модата, телевизията и лайфстайла**

Шимон Сабах

Легенда в световното кино, бивш генерален директор на Nu Boyana Film Studios, с над 500 филмови продукции в кариерата си.

Елена Кристиано

Едно от най-ярките имена в коафьорството и стилинга в България, лице на професионализма в конкурса.

Franco Gobbi

Световноизвестен коафьор и международен моден авторитет.

Асдис Ран

Исландска модна и телевизионна звезда, инфлуенсър и вдъхновение за хиляди жени.

Стоян Радичев

Топ български дизайнер, автор на официалните визии и двата кръга от конкурса.

Рабих Ел Зейн

Мистър Ливан, Mister International и международен модел със силно влияние. Част от екипа на Енджи Касабие, той впечатлява с харизма, житейска дисциплина и световен опит. В журито носи перспектива за сценично присъствие, увереност и глобална конкурентоспособност.

Атанас Лазаров

Основател на глобалния 4K сателитен канал Destinations TV, PR експерт с над 20 години опит и мрежа в 150+ държави.

Ирина Папазова

Лицензиант на конкурса „Мис България“ и водеща фигура в българските конкурси за красота.

Гаел Бонел Санчес

Бивш директор „Маркетинг“ на Nu Boyana, продуцент на „Мис България“ и основател на Hollywood Influence – компанията, която подготвя първия филм с кадри от ръба на Космоса.

Силвен Боне

Френски предприемач, инвеститор и съосновател на Eat For Good – група с над 1 млрд. продадени хранения по света.

Блясък, диаманти и корони

Официален бижутер на конкурса е ASSOS Diamonds – премиум бранд за уникални бижута от 18-каратово злато и диаманти. Те осигуряват блестящите корони за победителките.

Атанас Лазаров – основател на Destinations TV

„Мис България е уважение към женската сила, интелект и послание. За мен е чест да бъда част от жури, което стои зад истинските стойности – класа, дисциплина, елегантност и характер.“

Гаел Бонел Санчес – Hollywood Influence

„Мис България 2025 се доближава до световните стандарти – международно жури, висок професионализъм и участнички с огромен потенциал. България може да излъчи кралица, която да впечатли глобалната сцена.“

Финалът е на 22 ноември във Военния клуб – София

Грандиозният спектакъл ще бъде отразен широко в националните и международните медии.

Тази година „Мис България“ поставя акцент върху красота, интелект, социална ангажираност, международно присъствие и модерно женско лидерство.

Facebook

Twitter



Shares