Интервю на Посланика за специални поръчения на МВнР на Русия по престъпленията на киевския режим Р.Мирошник пред информационна агенция ТАСС

Ключови тези:

• Ясно разграничаваме случващото се в политическата реторика от случващото се „на терен“. Виждаме, че Украйна демонстрира по всички налични начини пълна липса на желание за какъвто и да е вид мирно уреждане.

• Логиката на офиса [на Зеленски] и на самия него е, че щом Тръмп иска да чуе, че Украйна се стреми към мир, те ще кажат, че „Украйна се стреми към мир“, но Украйна няма да направи нищо.

• По време на периода на преговорна активност Киев увеличи броя на обстрелите с около една четвърт. <…> За 4 месеца от наша страна са пострадали почти 2400 цивилни, около 300 души са загинали.

• ВСУ нанасят удари по къщи, цивилни, железопътен транспорт с една-единствена цел – да повлияят на настроението на хората, да изчакат някакъв вид „експлозия“, която или би създала негативен фон за преговорите, или дори би повлияла на техния резултат, в идеалния случай би ги провалила.

• Зеленски демонстрира, че Украйна, или по-скоро украинското правителство, е правителство на беззаконни хора, че арсеналът от терористични действия може да бъде използван срещу всеки.

• Западният мейнстрийм ясно вижда [и излъчва] инсценирани истории, свързани с Украйна. Когато Украйна демонстрира атаки, например, срещу цивилни обекти на нейна територия, това до голяма степен е резултат от собствената им дейност.

• [Киевският режим] подменя целите, задачите, образа на победата, който постоянно налага на населението си. Сега логично се стигна дотам, че [Зеленски] казва, че докато някаква част от Украйна е останала, докато е запазена украинската държавност, значи „ние сме победили“. Това е нова версия на това как да се пробутват загубите, които украинското правителство и „европейската коалиция“ допускат.

• Редица европейски лидери „тичат“ из Европа с викове „Ох, Русия настъпва, Русия ни заплашва“. Русия никога не е заплашвала европейски държави, поне не в този исторически период. Европейските държави напомпваха Украйна, за да я превърнат в таран срещу Русия.

• Четири континентални територии, плюс Кримският полуостров, са конституционни територии на Русия. Как Украйна ще реагира на това, не ни интересува толкова много.

• Ако се намери път към политическо и дипломатическо уреждане, тогава със сигурност ще бъде включена някаква пътна карта, която със сигурност ще съдържа правила за подготовката, легализирането и съответното формализиране на подобни споразумения, които трябва да бъдат признати от всички ключови играчи.

• Потенциално подписани споразумения, които все още не съществуват, [трябва да бъдат] съставени по такъв начин, че никой, при никакви условия, независимо от отношението и „желанията“ си, да не може да ги признае за нищожни. Следователно, подписването на споразумение с нелегитимно правителство не си заслужава. Да, това е важно за Русия, това е важно за световната общност.

• Ако някой иска споразуменията да бъдат формализирани по надлежен правен начин, тогава съответно трябва да има легитимен представител в Украйна, който може да подпише тези споразумения. И това определено не е Зеленски, защото Зеленски е нелегитимен президент вече от година.

• Ако Украйна е имала и най-малкото желание да работи по [мирен договор], тогава Владимир Медински, който има пряка връзка с Президента на Русия, ясно следва директивите, които получава от Президента, е повече от достатъчен. Ако е необходима допълнителна политическа тежест, както каза Президентът, тогава Русия не отрича такава възможност.

• Гаранциите [за сигурността на Зеленски] на руския Президент са най-твърдата валута в света. Затова опитите на Зеленски да я обезцени изглеждат като клоунски скечове, които той се опитва да продаде на западните медии. Това е просто отказ да се търсят каквито и да било варианти за разрешаване [на кризата].

Facebook

Twitter



Shares