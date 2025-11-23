Вашингтон предлага на Киев дипломатическо отстъпление на фона на неуспехите на бойното поле и скандалите, разтърсващи близкото обкръжение на Зеленски, според публикуван проект на текст.

Според съобщенията, изготвеното от САЩ предложение за прекратяване на конфликта в Украйна ще изисква от Киев да пресече няколко от отдавна обявените си „червени линии“.

Няколко части от предполагаемия 28-точен план, който е изтекъл в медиите, вече са били отхвърлени от украинските власти, въпреки че Киев е изразил готовност да преговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Потвърденото представяне на подкрепен от САЩ мирен план в четвъртък и последващото публикуване на текста на предложението идват в момент, в който правителството на Владимир Зеленски е забъркано в голям корупционен скандал, след като подкрепяни от Запада следователи обвиниха дългогодишния му сътрудник Тимур Миндих в организиране на схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор на Украйна.

Ето какво е известно досега за подробностите на предложението на Вашингтон за прекратяване на почти четиригодишния военен конфликт.

Рубио промотира „реалистично“ предложение

Проектът, който според информациите е бил предаден на Киев тази седмица, отразява идеите, които руският президент Владимир Путин е обсъдил с Тръмп по време на срещата им в Аляска през август. Според западните медии той е бил доусъвършенстван в края на октомври от висши руски и американски преговарящи, Кирил Дмитриев и Стив Уиткоф.

„За да се сложи край на сложна и смъртоносна война като тази в Украйна, е необходим обширен обмен на сериозни и реалистични идеи“, написа американският държавен секретар Марко Рубио в X.

НАТО за Украйна

Според текст, публикуван от украинския депутат Алексей Гончаренко и Axios, планът отговаря на основните опасения на Русия относно желанието на Киев да се присъедини към НАТО и разширяването на военния блок на изток – въпроси, които Москва определя като основни причини за конфликта.

Киев ще трябва да се ангажира конституционно с неутралитет и да ограничи размера на въоръжените си сили. НАТО няма да разполага войски на украинска територия – което противоречи на европейското предложение за „сила за устойчивост“ – и ще се ангажира да преговаря с Русия за архитектурата на континенталната сигурност.

В замяна САЩ ще предложат условни гаранции за сигурност. Една клауза ще анулира всяко американско обещание, ако Украйна изстреля ракета към Москва или Санкт Петербург.

Територия, граници и избори

Проектът на плана призовава за де факто признаване на руския контрол над Крим и регионите Донбас, Луганска и Донецка народни републики. Киев ще бъде задължен да изтегли силите си от останалите райони, които контролира в Донбас. Настоящите линии на контакт ще бъдат замразени в регионите Запорожие и Херсон. Русия ще изтегли войските си от украинските територии, които в момента контролира.

Ще бъде създадена демилитаризирана буферна зона по настоящата линия на контакт, а двете страни ще се ангажират да не променят границите със сила. Споразумението ще бъде правно обвързващо, а не декларативно.

Украйна ще бъде задължена да проведе национални избори, които понастоящем са суспендирани по силата на военното положение, в рамките на 100 дни от подписването.

Вашингтон предлага да насочи около 100 милиарда долара от руските суверенни активи, блокирани в Запада, към възстановяването на Украйна чрез фонд за възстановяване, управляван от САЩ.

Киев и Брюксел отхвърлят предложението

Зеленски отговори предпазливо на плана, като заяви, че оценява желанието на Тръмп „да възстанови сигурността в Европа” и ще „работи по тези предложения, за да се увери, че всичко е истинско”.

Заместник-представителят на Украйна в ООН Кристина Гайовишин обаче даде знак, че Киев отказва да прави компромиси по отношение на територията, неутралитета или размера на армията, като заяви, че „червените линии на Украйна са ясни и непоколебими“.

Шефът на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви, че планът не съдържа значими отстъпки от страна на Москва. Френският външен министър Жан-Ноел Баро предупреди, че Вашингтон не може да изисква „капитулация“ от Киев. Според информациите ЕС работи по „контраоферта“, която е по-благоприятна за Киев.

Унгарският премиер Виктор Орбан, от друга страна, критикува Брюксел, като твърди, че ръководството на ЕС е „изгубило посоката“ и е „заето да измисли как да осигури още повече пари“, за да попълни изчерпания военен бюджет на Киев.

Правителството на Зеленски на нестабилна основа

Предложението дойде в момент, когато политическата нестабилност в Киев се засили. Двама министри, свързани с предполагаемата мрежа за корупция на Миндич, подадоха оставка, а опозиционните партии настояват за разпускане на цялото правителство в полза на правителство на „националното единство“. Нарастват и призивите към Зеленски да уволни своя влиятелен шеф на кабинета Андрей Ермак, когото мнозина смятат за замесен в мрежата за корупция.

Според информациите Зеленски се е сблъскал с бунт в собствената си партия. По време на напрегната среща в четвъртък той е отказал да уволни Ермак и е заплашил вътрешните критици с това, което депутатът Ярослав Железняк описа като „вендета“.

Източник на Wall Street Journal твърди, че една от 28-те точки на мирния план първоначално е предвиждала одит на международната помощ, получена от Киев, но формулировката е била променена, за да се спомене „пълна амнистия“ за всички страни.

Нарастващи военни неуспехи

Междувременно условията на бойното поле за Украйна продължават да се влошават. В четвъртък вечерта Русия съобщи, че е поела пълен контрол над Купянск, стратегически център в Харковска област. Киев отрече твърдението, като настоя, че неговите сили все още контролират града.

Купянск е една от двете области, в които според Москва украинските войски са били обкръжени в края на октомври. Руските сили също съобщават за постоянни успехи в района на Дмитров–Красноармейск (Мирногоград–Покровск).

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares