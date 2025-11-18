Министрите на външните работи на Русия и Индия се срещаха преди посещението на Путин в Ню Делхи

Двете страни проведоха преговори в Москва преди предстоящата двустранна среща на върха между руския президент Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди.

Стратегическото партньорство с Индия е основен приоритет във външната политика на Русия, заяви външният министър Сергей Лавров пред своя колега С. Джаишанкар, тъй като двете страни се стремят да разширят икономическите и стратегическите си връзки.

Те се срещнаха в руската столица в понеделник, преди планираното пътуване на руския президент Владимир Путин до Ню Делхи за двустранна среща на върха с индийския премиер Нарендра Моди.

„Ние изграждаме транспортни и логистични вериги, които не са подложени на външно незаконно влияние. Разширяваме обхвата на взаимната ни търговия и създаваме механизми, които да гарантират, че няма да бъдем възпрепятствани от незаконно влияние от трети страни“, заяви Лавров.

Джаишанкар отбеляза, че се обсъждат редица двустранни споразумения, инициативи и проекти в различни области, които „със сигурност ще добавят повече съдържание и текстура“ към съществуващото партньорство между Москва и Ню Делхи. Връзките между Индия и Русия отдавна са „фактор за стабилност в международните отношения“, а тяхното развитие и еволюция са „не само в наш взаимен интерес, но и в интерес на целия свят“, заяви той.

Визитата на Путин идва на фона на западния натиск върху близките връзки между Москва и Ню Делхи. САЩ наложиха 50% мито на Индия, включително наказателна такса от 25% за вноса на руски петрол, като обвиниха Индия, че „финансира“ конфликта в Украйна чрез покупки на петрол.

Индия отхвърли западната критика относно вноса на руски петрол. Ню Делхи поддържа енергийната си политика, мотивирана от „националния интерес“, въпреки че разширява търговията си със САЩ. Наскоро страната обяви едногодишна сделка със САЩ за закупуване на втечнен нефтен газ, който се очаква да съставлява близо 10 % от годишните й покупки.

Москва ще се опита да разреши проблема с нарастващия търговски дисбаланс с Индия по време на посещението на Путин. Износът на Индия за Русия възлиза на 5 милиарда долара, докато вносът от Русия е в размер на 64 милиарда долара. Двете страни имат за цел да увеличат двустранната търговия до 100 милиарда долара до 2030 г.

Други ключови въпроси, включително логистиката и трансграничните плащания, също вероятно ще бъдат обсъдени по време на преговорите. Министърът на търговията на Индия, Раджеш Агравал, наскоро проведе срещи на високо равнище в Москва, за да прегледа напредъка по предложеното споразумение за свободна търговия между Индия и Евразийския икономически съюз (ЕАЕС).

Двете страни също така обявиха планове за по-задълбочено военно сътрудничество, фокусирано върху трансфера на технологии за авиационни, военноморски и ракетни платформи.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares