Министерството на външните работи на Казахстан изрази протест заради атаката срещу КТК в Новоросийск

Министерството на външните работи на Република Казахстан коментира поредната атака срещу Каспийския тръбопроводен консорциум, съобщава агенция Kazinform.

Официалният представител на ведомството Айбек Смадияров заяви, че Министерството на външните работи на Република Казахстан изразява протест във връзка с поредната целенасочена атака срещу критичната инфраструктура на международния Каспийски тръбопроводен консорциум във водите на морското пристанище Новоросийск.

— Това е вече трети акт на агресия срещу изцяло граждански обект, чието функциониране е гарантирано от нормите на международното право. Казахстан, като отговорен участник в глобалния енергиен пазар, неизменно се застъпва за запазване на устойчивостта и безпрепятствеността на доставките на енергоносители. Подчертаваме, че КТК играе значителна роля в поддържането на стабилността на световната енергийна система.

Разглеждаме случилото се като действие, нанасящо щети на двустранните отношения между Република Казахстан и Украйна, и очакваме от украинската страна да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще, — се казва в изявлението на МИД.

По-рано бе съобщено, че на 29 ноември в 06:06 часа по времето в Астана морските съоръжения на Каспийския тръбопроводен консорциум в района на пристанището на град Новоросийск са били атакувани от безпилотни плавателни съдове. Случилата се ситуация е била поставена под специален контрол от правителството на Република Казахстан.

автор: Гульжан Тасмаганбетова

източник: www.inform.kz

