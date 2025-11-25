Министърът на външните работи на Камбоджа ще посети Лаос

Негово Превъзходителство Прак Сокхон, заместник министър-председател и министър на външните работи и международното сътрудничество на Кралство Камбоджа, ще посети с официално посещение Лаоската народна демократична република (ЛНДР) от 26 до 28 ноември 2025 г.

По покана на Негово Превъзходителство Тонгсаван Фомвихане, министър на външните работи на Лао ПНР, той ще съпредседателства 15-ата среща на Съвместната комисия за двустранно сътрудничество (СКДС) между Камбоджа и Лао ПНР във Виентян.

По време на посещението Негово Превъзходителство Прак Сокхон ще направи и протоколни посещения при Негово Превъзходителство д-р Тонглун Сисулит, президент на Лаоската народна демократична република, и Негово Превъзходителство д-р Сонексай Сипхандоне, министър-председател на Лаоската народна демократична република.

Посещението подчертава трайното приятелство и солидарност между Камбоджа и Лаоската народна демократична република, отразявайки общата ангажираност на двете нации към укрепването на традиционните връзки, добросъседството и многостранното сътрудничество.

