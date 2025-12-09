Министърът на търговията на Китай се срещна с германския външен министър и призова за задълбочаване на сътрудничеството

Китайският министър на търговията Уанг Уентао се срещна в понеделник в Пекин с гостуващия германски външен министър Йохан Вадефул и призова германските компании да се възползват от възможностите и да задълбочат сътрудничеството си с китайските партньори в традиционните и нововъзникващите сектори.

Уанг отбеляза, че икономическото и търговско сътрудничество между Китай и Германия е помогнало на двете страни да развият индустриална интеграция, взаимосвързани пазари и допълващи се технологии, стабилизирайки и задълбочавайки двустранните отношения, като същевременно насърчава здравословното развитие на търговските и икономическите отношения на Китай с Европейския съюз (ЕС).

„Приветстваме германските компании да се възползват от нови възможности, да консолидират сътрудничеството в традиционните сектори, включително машиностроенето, автомобилостроенето и химикалите, и да използват потенциала за сътрудничество в нововъзникващи бизнеси като чиста енергия, интелигентно производство и биофармацевтика“, каза Уанг.

Уанг отбеляза също, че настоящата тенденция за политизиране на търговските и икономическите въпроси е във възход и в резултат на това глобалните индустриални и доставки вериги са сериозно нарушени. Китай и Германия, както и Китай и ЕС, трябва да подкрепят свободната търговия и да защитават многостранната търговска система, в основата на която е СТО, каза Уанг.

Вадефул каза, че Германия се противопоставя на протекционизма и смята Китай за свой най-важен търговски партньор. Той добави, че Германия иска да запази и разшири положителния импулс на сътрудничеството.

„Китай е двигател на иновациите и основен център за високи технологии в много аспекти. Ние сме много заинтересовани да поддържаме обмен с Китай както икономически, така и научно“, каза Вадефул.

Китай и Германия са втората и третата по големина икономики в света. Според германски данни, Китай отново е бил най-големият търговски партньор на Германия през първите три тримесечия на тази година.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/2rNExuPLQUc

Източник: AMSP.link

