Министърът на културата и информацията на Казахстан, Аида Балаева, заяви, че двустранните отношения с Китай достигат нови висоти и че духът на Шанхайската организация за сътрудничество ще насочва страните да вървят напред ръка за ръка.



„Както всички знаят, духът на ШОС се крие в партньорството и взаимното доверие. Искрено вярваме, че културата може да обединява хората и да изгражда сплотеност. Именно благодарение на взаимното разбирателство и сътрудничество можем непрекъснато да насърчаваме развитието на тези отношения. Поддържаме тесен обмен и сътрудничество в рамките на ШОС и в други области, като работим заедно и вървим напред ръка за ръка почти всеки ден.

Наскоро успешно проведохме Китайско-казахстанския младежки форум в Синцзян, който е ярко въплъщение на креативността и сплотяващата сила на културния обмен и донесе повече възможности за сътрудничество между народите на нашите две страни.

Днес отношенията между Казахстан и Китай продължават да се разширяват в различни области като сигурност, екология и култура. Радващо е, че сътрудничеството ни достигна нова висота.“

Тя направи коментарите си пред CGTN при откриването на казахстанския културен център в Пекин във вторник.

