Министър Уралоглу проведе среща с Бойко Борисов

Министърът на транспорта и инфраструктурата на Република Турция Абдулкадир Уралоглу проведе двустранна среща с г-н Бойко Борисов, председател на Гражданска партия за европейско развитие на България.

Говорихме за бъдещето на нашите държави в областта на транспорта и какво може да се направи.

Ще продължим да поддържаме сътрудничеството, което ще укрепи дълбоко вкорените отношения на Турция и България в съседство.

Транспортната инфраструктура е ключ към по-силна търговия, повече инвестиции и устойчиво регионално сътрудничество. Това е приоритет, който поставихме още по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Днес, на среща в централата на ГЕРБ, уверих министъра на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу, който е в София в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), че развитието на мултимодалните коридори е сред основните приоритети на правителството и че България ще продължи активно да работи за по-добра свързаност в региона.

Подобни инициативи не само свързват държавите, но и създават нови икономически възможности, повишават конкурентоспособността и укрепват партньорството между съседите. Колкото по-свързани сме, толкова по-силни сме – като икономики и като регион.

