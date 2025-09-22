Министър на икономиката: ОАЕ се стреми да увеличи броя на стартиращите компании до над два милиона до 2031 г.

Абдула бин Тук Ал Мари, министър на икономиката и туризма, потвърди, че стартиращите компании и предприемачите са основен стълб в пътя на икономическия растеж на ОАЕ, като отбеляза, че страната има за цел да увеличи броя на компаниите до над два милиона до 2031 г.

В изявления пред Агенцията за новини на ОАЕ (WAM) в рамките на пресконференцията, на която бяха обявени подробностите за

националната кампания „ОАЕ: Стартъп столицата на света“, Ал Мари добави, че ОАЕ също така се стреми да види появата на 10 „еднорога“ през същия период, като около пет „еднорога“ компании вече са възникнали в страната.

Той посочи, че кампанията подкрепя тези национални цели, като осигурява благоприятна среда, която дава възможност на младите хора да стартират свои предприемачески инициативи и да постигнат растеж и разширение.

Той обясни, че ОАЕ разполага с всеобхватни стратегии, които обхващат икономически клъстери, продоволствена сигурност, икономическа отвореност чрез всеобхватни споразумения за икономическо партньорство, както и стратегии за иновации и защита на интелектуалната собственост, потвърждавайки готовността на националната инфраструктура да подкрепи растежа на стартиращите компании както на федерално, така и на местно ниво.

Той отбеляза, че днес ОАЕ е дом на повече от 1,2 милиона компании, от които около един милион са собственост на предприемачи, което представлява почти 94% от общия брой. Той подчерта, че това отразява ключовата роля на предприемачите за укрепването на националната икономика.

Малките и средните предприятия (МСП) са допринесли с 63,5% за непетролния БВП на националната икономика до средата на 2022 г., докато МСП съставляват 95% от общия брой компании, опериращи на пазарите на ОАЕ.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares