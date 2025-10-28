МИМОП с богата програма през седмицата

#МИМОП пожелава на своите абонати енергичен понеделник, а ние междувременно:

🔹открихме днес лидерска програма за слушателите на нашия флагмански курс „Мениджмънт на ТПП“, която ще продължи 4 дни;

🔹в края на седмицата успешно приключихме 5-дневната премиерна образователна онлайн програма „Код за достъп до Китай“, а през уикенда работихме с професионалната общност на нотариусите по курса за повишаване на квалификацията „Управление на екип. Управление на конфликти“;

🔹продължаваме серията от образователни мероприятия за подготовка на кадри за индустрията на туризма и гостоприемството;

🔹провеждаме набор на нови слушатели за програмите „Медиация. Управление на конфликти“, „Антихрупкост“, „Управляй ефективно“.

Благодарим на нашите слушатели и абонати, които оставиха отзиви в Yandex Карти.

