МИМОП проведе обучение относно арбитражните дела

Краткосрочната онлайн програма за обучение на ръководители, специалисти и експерти на ТПП по арбитраж, проведена на платформата #МИМОП, беше много богата на информация и професионални контакти.

Съдейки по възходящата тенденция в броя на делата, разглеждани от Международния търговски арбитражен съд при ТПП РФ (МТАР при ТПП РФ), на професионалистите не е лесно да намерят свободно време в графика си за обучение.

Приветствайки слушателите на програмата „Арбитражът като инструмент на съвременния мениджмънт. Перспективи за ТПП“, вицепрезидентът на ТПП РФ, д-р по право Вадим Чубаров отбеляза лекторите – най-добрите представители в тази област на дейност. Своите знания споделиха Наталия Добрянская – заместник-отговорен секретар на МКАС при ТПП РФ, Светлана Хахалева – отговорна секретарка на Отделението на МКАС към ТПП РФ в Нижни Новгород, Дмитрий Подшибякин – директор на Центъра за арбитраж и посредничество на ТПП РФ, доктор на юридическите науки, и неговият заместник Вадим Варламов.

