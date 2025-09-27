МИМОП и МТПП: Цифрово обновяване на системата на търговско-промишлените палати
От 22 до 25 септември 25 лидери от 21 регионални търговско-промишлени палати завършиха обучение в Международния институт за управление на предприемачески асоциации .
Заместник-председателите на Московската ТПП Роман Дунко и Иля Платонов участваха в програмата, подчертавайки стратегическото значение на дигитализацията за системата на ТПП.
Като част от курса екипът на MosTPP, отговарящ за дигиталното развитие, представи доклад за внедряването на CRM системата на платформата Bitrix24. В института, пред аудиторията на програмата „Управление на ТПП“ – представители на 20 ТПП от различни региони на Русия – излезе с реч ръководителят на контактния център на Московската ТПП Алексей Петров. Заедно с участник в програмата – вицепрезидентът на MosTPP по правни въпроси, сертифициране и маркетинг Иля Платонов – те споделиха опита си от внедряването на CRM в Московската ТПП.
Трябва да се отбележи, че президентът на MosTPP Владимир Платонов е завършил програмата MIMOP, а трима други служители на камарата в момента преминават обучение.
Участниците в програмата се запознаха с практическите резултати от цифровата трансформация:
✅унифицирано информационно пространство за над 4000 участници и над 6000 контакта;
✅преход от масови писма към целенасочено персонализирано обслужване;
✅автоматизация на договорната документация и ключовите бизнес процеси;
✅BI анализи и управление на KPI;
✅укрепване на вътрешното сътрудничество и ускоряване на вземането на решения.
⚙️Проектът беше реализиран в най-кратки срокове — 1,5–2 месеца от поставянето на задачата до стартирането на пилотната операция.
Програмата „Управление на ТПП“ позволява на участниците да обменят опит и да се запознаят с най-добрите практики в управлението. ТПП Москва демонстрира, че CRM се превръща не само в инструмент за автоматизация, но и в платформа за стратегическо развитие, поставяйки еталон за колегите в цялата страна.