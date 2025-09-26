Милена Славова взривява зала 1 на НДК с юбилеен концерт: „40 години НЕ’АМ нерви!“

На 13 октомври Зала 1 на НДК ще се превърне в храм на българския рок, в сцена на бунта, на свободата и на музиката, която не познава компромис.

Кралицата на пънк-рока – Милена Славова – кани феновете си на исторически концерт, с който отбелязва 40 години на сцена, 40 години неподчинение, 40 години „НЕ’АМ НЕРВИ“!

ГРАНДИОЗЕН СПЕКТАКЪЛ – МУЗИКА, СПОМЕНИ, ИЗБЛИЦИ НА БУНТ

Сцената ще събере легендите на българския рок, които ще вдигнат публиката на крака – Иван Несторов – Амебата, Димитър Ковачев – Фънки, Денис Ризов, Звезди Керемедчиев, Васо Гюров, Емо Анчев, Искрен Пецов, Исус Ангелов, Васко Кръпката, Оги Цолов, Шкумбата, балет „Веда“ и още много от емблематичните имена, с които Милена е писала рок историята на България!

БЕНД ОТ ВИРТУОЗИ & СИМФОНИЧЕН РАЗМАХ

На сцената до нея ще бъдат и музикалните виртуози:

Добромир Вълков, Явор Деспотов, Станислав Георгиев, Мартин Малкодански и Венцислав Мицов, както и струнен състав от Врачанската филхармония под диригентството на Христо Павлов – епично сливане на рок и класика, на сила и емоция!

КРАЛИЦАТА НА РОКА – ПРИЗНАТА И ОБИЧАНА

Милена Славова не е просто рок звезда – тя е икона на няколко поколения, глас на свободата, и лице на промяната. Отдадена на редица благотворителни каузи, тя не спира да вдъхновява и в социалната сфера.

През 2025 г. тя бе отличена с наградата

„Кралица на рока в България“

в рамките на Наградите за мода, шоу и бизнес – София 2025, организирани от дизайнера, шоумен и поп изпълнител Красимир Недялков.

НЕ ПРОПУСКАЙ!

На 13 октомври – една вечер, едно име, една история – МИЛЕНА!

40 години музика, бунт и енергия, която няма да заглъхне!

„НЕ’АМ НЕРВИ“ – но имам сърце, което ще избухне на този концерт!

