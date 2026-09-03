От неправилната температура до рязането веднага след готвене – малки пропуски могат да превърнат сочното месо в сухо и жилаво

Случвало ли ви се е месото да изглежда прекрасно в тигана или фурната, но след първата хапка да се окаже сухо и жилаво? Причината невинаги е в качеството му. Често проблемът се крие в няколко дребни грешки по време на подготовката и готвенето.

Ето седем от най-честите.

1. Готвим месото прекалено дълго

Това е една от основните причини месото да стане сухо. Колкото по-дълго го нагряваме след достигане на подходящата вътрешна температура, толкова повече влага губи.

Вместо да разчитате единствено на времето в рецептата, съобразявайте се с дебелината и вида на месото. Кухненският термометър е особено полезен при по-големи парчета.

2. Слагаме студено месо директно в тигана

Много студено и особено частично замразено месо може да се сготви неравномерно – външната част да стане готова, докато средата все още се нуждае от време.

Оставете замразеното месо да се размрази напълно в хладилника и подсушете повърхността му добре преди готвене.

3. Тиганът не е достатъчно загрят

Ако сложим месото в недостатъчно горещ тиган, вместо бързо да започне да се запича, то може да започне да отделя течност и да се задушава.

Загрейте тигана предварително и едва след това добавете месото. Така по-лесно ще получите апетитна златиста коричка.

4. Препълваме тигана

Дори добре загретият тиган няма да помогне много, ако го напълним с прекалено много месо наведнъж.

Парчетата трябва да имат достатъчно пространство помежду си. В противен случай температурата пада, натрупва се пара и вместо да се запичат, те започват да се задушават.

Ако количеството е голямо, гответе на няколко порции.

5. Обръщаме и местим месото непрекъснато

Изкушаващо е постоянно да проверяваме дали вече има хубава коричка, но месото има нужда от контакт с горещата повърхност.

Оставете го да се запече добре, преди да го преместите. Когато коричката се е образувала, месото обикновено се отделя по-лесно от тигана.

6. Режем го веднага след готвене

Месото изглежда готово и първият импулс е веднага да го нарежем. По-добре изчакайте.

Оставянето му да почине за няколко минути преди разрязване помага соковете да се разпределят по-равномерно и намалява количеството течност, което изтича върху дъската.

При малките парчета са достатъчни няколко минути, докато по-големите печени меса се нуждаят от повече време.

7. Режем месото в неправилната посока

Понякога месото всъщност не е сухо, но ни се струва твърдо и жилаво заради начина, по който е нарязано.

При меса с ясно изразени мускулни влакна режете напречно на влакната, а не по тяхната дължина. Така влакната стават по-къси и всяка хапка се усеща значително по-крехка.

Малките детайли правят голямата разлика

За сочно месо не е необходим сложен кулинарен трик. Най-често резултатът зависи от правилната температура, подходящото време за готвене и няколко минути почивка преди разрязване.

Избягването само на тези седем грешки може да направи осезаема разлика следващия път, когато сложите месо в тигана или фурната.

Текст: Жаклин Златанова

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