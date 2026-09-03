Месото става сухо? 7 грешки, които вероятно допускаме при готвенето му
От неправилната температура до рязането веднага след готвене – малки пропуски могат да превърнат сочното месо в сухо и жилаво
Случвало ли ви се е месото да изглежда прекрасно в тигана или фурната, но след първата хапка да се окаже сухо и жилаво? Причината невинаги е в качеството му. Често проблемът се крие в няколко дребни грешки по време на подготовката и готвенето.
Ето седем от най-честите.
1. Готвим месото прекалено дълго
Това е една от основните причини месото да стане сухо. Колкото по-дълго го нагряваме след достигане на подходящата вътрешна температура, толкова повече влага губи.
Вместо да разчитате единствено на времето в рецептата, съобразявайте се с дебелината и вида на месото. Кухненският термометър е особено полезен при по-големи парчета.
2. Слагаме студено месо директно в тигана
Много студено и особено частично замразено месо може да се сготви неравномерно – външната част да стане готова, докато средата все още се нуждае от време.
Оставете замразеното месо да се размрази напълно в хладилника и подсушете повърхността му добре преди готвене.
3. Тиганът не е достатъчно загрят
Ако сложим месото в недостатъчно горещ тиган, вместо бързо да започне да се запича, то може да започне да отделя течност и да се задушава.
Загрейте тигана предварително и едва след това добавете месото. Така по-лесно ще получите апетитна златиста коричка.
4. Препълваме тигана
Дори добре загретият тиган няма да помогне много, ако го напълним с прекалено много месо наведнъж.
Парчетата трябва да имат достатъчно пространство помежду си. В противен случай температурата пада, натрупва се пара и вместо да се запичат, те започват да се задушават.
Ако количеството е голямо, гответе на няколко порции.
5. Обръщаме и местим месото непрекъснато
Изкушаващо е постоянно да проверяваме дали вече има хубава коричка, но месото има нужда от контакт с горещата повърхност.
Оставете го да се запече добре, преди да го преместите. Когато коричката се е образувала, месото обикновено се отделя по-лесно от тигана.
6. Режем го веднага след готвене
Месото изглежда готово и първият импулс е веднага да го нарежем. По-добре изчакайте.
Оставянето му да почине за няколко минути преди разрязване помага соковете да се разпределят по-равномерно и намалява количеството течност, което изтича върху дъската.
При малките парчета са достатъчни няколко минути, докато по-големите печени меса се нуждаят от повече време.
7. Режем месото в неправилната посока
Понякога месото всъщност не е сухо, но ни се струва твърдо и жилаво заради начина, по който е нарязано.
При меса с ясно изразени мускулни влакна режете напречно на влакната, а не по тяхната дължина. Така влакната стават по-къси и всяка хапка се усеща значително по-крехка.
Малките детайли правят голямата разлика
За сочно месо не е необходим сложен кулинарен трик. Най-често резултатът зависи от правилната температура, подходящото време за готвене и няколко минути почивка преди разрязване.
Избягването само на тези седем грешки може да направи осезаема разлика следващия път, когато сложите месо в тигана или фурната.
Текст: Жаклин Златанова
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