Международният ред и стабилността в света са в центъра на вниманието в последния ден на форума в Пекин Xiangshan

12-ият форум в Пекин Xiangshan проведе третата си пленарна сесия в петък сутринта, като предостави на представители от различни страни платформа за обмен на мнения относно международния ред и глобалната сигурност и стабилност.

На сесията, озаглавена „Международен ред и глобална сигурност и стабилност“, участниците от развиващите се страни изразиха своето силно желание за мир, развитие и справедливост. Те също така заявиха, че сигурността между нациите е взаимосвързана и неделима.

В духа на форума в Xiangshan – равенство, отвореност, приобщаване и взаимно учене – участниците се включиха в дискусии, насочени към изграждането на общност с общо бъдеще за човечеството.

„Нашето участие в тази сесия е положителен отговор на поканата, отправена от китайската страна, която се основава на съществуващото сътрудничество и основата за напредък в двустранните отношения, особено в областта на военното дело и отбраната“, заяви иранският заместник-министър на отбраната Маджид Ебнореза.

Форумът продължи с четвъртата си пленарна сесия и церемония по закриването, по време на която беше публикуван доклад с резултатите.

12-ият форум в Пекин, който се проведе от сряда до петък, привлече над 1800 участници, включително официални делегати, експерти, учени и наблюдатели от над 100 страни, региони и международни организации.

