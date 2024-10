Международният фестивал за късометражно кино отново е сред фестивалите, одобрени да изпращат филми за Оскар

Българският международен фестивал за късометражно кино, отново е избран от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар („©Oscar®” Awards of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences) и ще продължи да изпраща предложения за наградите. Към категориите за Най-добър късометражен филм, Най-добра късометражна анимация и Най-добър национален филм, се добавя и категорията Най-добър документален филм.

„Изключително сме щастливи, че продължаваме работа с Академията. Това само потвърждава устойчивостта на фестивала и правилната посока, в която се развиваме през всичките вече над 20 години“, споделя Цанко Василев – директор на фестивала от самото му създаване.

Освен, че е единственият фестивал в България, сертифициран да номинира професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар („©Oscar®” Awards of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences) е и единственият, който изпраща заглавия за наградите ГОЯ и студентските Оскари (Student Academy Awards®).

