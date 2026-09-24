Международен университет от Виена представя възможностите за обучение пред ученици в България

Представител на Modul University Vienna ще гостува на Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“, за да разкаже за специалностите, международната академична среда и студентския живот в Австрия

Учениците от Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ ще имат възможност да научат повече за обучението в международен университет и живота във Виена.

На 25 септември в гимназията ще гостува Andrada Rus, представител на Modul University Vienna – международен частен университет в Австрия, който предлага програми изцяло на английски език и привлича студенти от десетки държави.

По време на срещата ще бъдат представени възможностите за обучение в направления като бизнес и мениджмънт, международни отношения и устойчиво развитие, туризъм, data science и човешки ресурси.

Учениците ще могат да получат информация и за живота и обучението във Виена и Австрия, както и за избора на университет, специалност и международна академична среда.

Срещата е насочена към младежите, които обмислят продължаване на образованието си в чужбина.

Събитието ще се проведе в петък след края на учебните часове в интерактивния кабинет на гимназията.