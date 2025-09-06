От 5 до 7 септември 2025 г. се провежда международен патриотичен фестивал „Самарское Знамя“, посветен на събитията от Руско-турската война от 1877-1878 г., подвига на руските войници и офицери за освобождението на балканските народи от 500-годишното османско робство, историята на Самарското знаме и съхранението на историческата памет за приноса на жителите на Русия към държавността и мирното съществуване на много страни в Европа, развитието на народната дипломация и патриотичното възпитание на подрастващото поколение.

На 5 септември в 12:00 часа в конферентната зала на историческия парк „Русия – моята история“ (ул. Красноармейская, 131) се състоя научно-практическа конференция с участието на историци, филолози, кинематографисти, етнографи, педагози, студенти, ученици от Самарска област и други региони на Руската федерация, както и от Република България.

При откриването на конференцията приветствия бяха поднесени от почетните гости:

Александър Борисович Фетисов – първи заместник губернатор на Самарска област, председател на РО ООГО „Руско военно-историческо общество“ в Самарска област, председател на организационния комитет на международния патриотичен проект „Самарско знаме“ и от доктора на юридическите науки, професор Юлиана Младенова Матеева, заместник-председател на Народното събрание на Република България.

Юлиана Младенова Матеева

ПРОГРАММА

Чнаучно-практической конференции «Уроки истории Самарского знамени»

в рамках VII Международного патриотического фестиваля «Самарское Знамя»

Дата проведения: 5 сентября 2025 г.

Время проведения: 12.00 -14.35

Место проведения: г.о. Самара, ул. Красноармейская, 131 (конференц-зал Исторического парка «Россия-моя история»)

Время Мероприятие 11.30 -12.00 Регистрация участников конференции. Прибытие спикеров и почетных гостей. 12.00 – 12.15 Церемония открытия конференции. Приветствие почетных гостей:Фетисов Александр Борисович, первый вице-губернатор Самарской области, председатель РО ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, председатель организационного комитета международного патриотического проекта «Самарское Знамя»Матеева Юлиана Младенова, заместитель председателя Народного собрания Республики Болгария, доктор юридических наук, профессор 12.15 – 12.25 Солоницын Алексей Алексеевич, писатель, кинодраматург, член Союза писателей и Союза кинематографистов СССР, почетный гражданин г. о. Самары, автор романа «Самарское знамя»Тема доклада: «Память о подвигах народа в сердцах наших» 12.25 – 12.35 Воробьева Надежда Николаевна, третий секретарь Историко- документального департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.Тема доклада: «Уроки Плевенской эпопеи 1877-1878 гг. в обеспечении безопасности западных границ Российской империи и Первая мировая война» 12.35 – 12.45 Чернов Олег Александрович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и археологии Самарского государственного социально -педагогического университетаТема доклада: «Восточный вопрос и русско-турецкая война 1877-78 гг. в мемуарах и письмах Н.В. Чарыкова» 12.45 – 12.55 Шепелева Анастасия Юрьевна, СОГАСПИ, кандидат исторических наук.Тема доклада: «Участие волжан в боевых действиях на Балканах в русско-турецкую войну 1877-1878 гг.» 12.55 – 13.05 Ульянич Геннадий Анатольевич, протоиерей, настоятель церкви Иосифа Волоцкого в Сахарове и хозяин музея-усыпальницы И. В. Гурко.Тема доклада: «Фельдмаршал Гурко – восстановление памяти…» 13.05 – 13.15 Строев Денис Андреевич, дежурный по Патриаршему подворью – Часовне-Памятнику героям Плевны в г. Москве.Тема доклада: «Значение Часовни – Памятника гренадерам, павшим под Плевной (г. Москва), в истории России» 13.15 – 13.25 Харитонов Сергей Сергеевич, руководитель Дома-музея Столетовых Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Тема доклада: «Маршруты памяти Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.» 13.25 -13.35 Доронин Сергей Юрьевич, председатель Орловского регионального отделения ООД «Клубы Исторической Реконструкции России». Сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН.Тема доклада: «Повседневный быт солдат накануне русско-турецкой войны 1877-1878гг.» 13.35 – 13.45 Димитров Здравко Петков, руководитель компании «Мир Болгарии», заместитель председателя ЯРОО «Болгаро-русское общество дружбы «Шипка»Тема доклада: «Истоки и история духового родства между болгарским и российским народами» 13.45 – 13.55 Камышёва Светлана Юрьевна, руководитель Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, президент Ассоциации специалистов медиаобразования (АСМО), кандидат филологических наук, доцентТема доклада: «Русистика в Болгарии: история и современность» 13.55 – 14.05 Кокарев Максим Сергеевич, протоирей, ректор Самарской семинарии, кандидат теологии, доцент, настоятель Кирилло-Мариинского храма, пресс-секретарь Самарской епархииТема доклада: «Православные символы как духовная поддержка российского воинства» 14.05 – 14.15 Штерянов Владимир Бойчев, болгарский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, представитель международного движения «Русофилы».Тема доклада: «Памятники героям Освободителям в Болгарии» 14.15 – 14.25 Логунов Дмитрий Юрьевич, писатель, историк, лауреат премии «Золотое перо Руси», праправнучатый племянник подполковника Павла Калитина, героя Русско-Турецкой войны 1877-78 гг.Тема доклада: «История рода в истории России. Строительство музея» 14.25 – 14.35 Столетов Анатолий Леонидович, краевед, писатель, историк, праправнук генерала Николая Столетова, командующего болгарским ополчением, освобождавшим Болгарию от власти Османской империи во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и принимавшего в Плоеште из рук Петра Владимировича Алабина легендарное Самарское знамя.Тема доклада: «Народная дип

Автор: Росица Младенова

Източник: rusofili.bg

