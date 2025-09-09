Международен инвестиционен и търговски панаир се откри в Сямън

25-ият Китайски международен панаир за инвестиции и търговия (CIFIT) бе открит в понеделник в Сямън, провинция Фудзиен в Източен Китай, привличайки делегации от над 120 държави и региони, както и от 11 международни организации.

Събитието, озаглавено „Свързване с Китай, инвестиране в бъдещето“, включва изложба с площ от 120 000 квадратни метра и ще бъде домакин на над 100 дейности за насърчаване на инвестициите, като 51 държави и региони ще бъдат домакини на изложби.

Министерството на търговията организира няколко търговски камари, за да публикуват индекса на изходящите инвестиционни дейности на Китай за първи път на панаира. Ще се проведат и двустранни и многостранни инвестиционни събития, които ще служат като важни платформи за взаимноизгодно сътрудничество.

Тазгодишният CIFIT включва изложбени зони, съсредоточени върху три теми: „Инвестирайте в Китай“, „Китайските инвестиции“ и „Международни инвестиции“, наред с множество форуми и публикуването на над 20 специални доклада.

Тазгодишният панаир използва и големи данни, изкуствен интелект (ИИ) и други технологични подходи, за да подобри функциите на „Cloud CIFIT“, изграждайки система за свързване на онлайн и офлайн платформи, с цел насърчаване на прецизното съчетаване на проекти и капитал.

В момента на „Cloud CIFIT“ са представени 4000 проекта, осигуряващи ефективен канал за взаимодействие в реално време между инвеститори и страни, набиращи средства.

Ще бъде създадена специална зона за насърчаване на бизнеса за индустриите, за да се подчертае развитието на нови качествени производителни сили, като се представят иновативни технологии и висококачествени проекти в областта на цифровите технологии, зелените нисковъглеродни емисии, новата енергия и други нововъзникващи области. Повече от 100 пътни презентации също ще създадат допълнителни възможности за сътрудничество за участниците.

Тазгодишният CIFIT ще продължи до четвъртък, като същевременно служи и като мост за участващите страни и региони в инициативата „Един пояс, един път“ (BRI), насърчавайки по-тесни връзки и насърчавайки практическото сътрудничество.

Стартирал за първи път през 1997 г., CIFIT, спонсориран от Министерството на търговията, се превърна във важна платформа за стимулиране на инвестициите и улесняване на глобалното развитие.

