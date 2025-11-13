Международен форум за гражданско участие „Ние сме заедно“

От 2 до 5 декември 2025 г. в Москва ще се проведе Петият Международен форум за гражданско участие «МЫ ВМЕСТЕ» (Ние сме заедно)

Форумът ще обедини 20 000 участници и гости от повече от 40 държави: лидери на доброволчески движения, представители на бизнеса, държавата и обществото, за да обсъдят актуални социални инициативи и съвместно да се справят с предизвикателствата в подкрепата на хората.

Програмата на форума включва:

бизнес сесии и майсторски класове,

обмен на опит между региони и държави,

представяне на успешни социални проекти.

Могат да участват доброволци и активисти, ръководители на НПО и социални проекти, студенти и преподаватели, представители на бизнеса и органите на властта.

Форумът ще даде официалното начало на Международната година на доброволците за устойчиво развитие, обявена от Общото събрание на ООН през 2023 г.

Форумът ще завърши с церемонията по връчване на Международната награда «МЫ ВМЕСТЕ», която традиционно се провежда на 5 декември – Международния ден на доброволеца.

Наградата отличава най-добрите доброволци, социални проекти и бизнес инициативи, които допринасят значително за решаването на хуманитарни и социално важни проблеми.

Носителите на наградите получават не само признание, но и нови възможности за развитие на своите проекти, разширяване на партньорствата и подкрепа от съмишленици от цял свят.

Президентът на Русия В.Путин:

„Но няма да скрия факта, че дори бях изненадан от географията и броя на участниците в конкурса за доброволци: 50 000 заявки, представители от 142 държави, включително Северна Америка, Латинска Америка, Европа, Африка и Азия – толкова много хора участваха в този конкурс! Това показва, че тази дейност, тази благородна мисия, която изпълнявате и реализирате, несъмнено не познава никакви граници. И това е, което обединява целия свят. За това също искам да ви благодаря и да приветствам всеки един участник в този конкурс“.

(от речта на В.Путин на церемонията по награждаване на носителите на Международната награда «МЫ ВМЕСТЕ», 5 декември 2024 г.)

Регистрацията за участници е отворена до 20 ноември.

