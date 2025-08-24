От 17 до 19 септември в Международния изложбен център „Казан Експо“ ще се проведе Международен форум Kazan Digital Week — 2025.

Форумът се организира от Министерството на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите на Руската Федерация и Кабинета на Министрите на Република Татарстан.

Мисията на форума е да обедини световни лидери, изследователи и новатори, за да споделят знания, да популяризират съвременни решения и да формират глобално партньорство в областта на изкуствения интелект. KDW насърчава внедряването на ИИ в науката, бизнеса, публичната администрация и промишлеността, повишавайки ефективността и устойчивостта на ключови индустрии.

Ключовата тема тази година е „Технологично лидерство чрез изкуствен интелект: нови хоризонти и предизвикателства“. Участниците ще могат да посетят изложението с площ от 20 хиляди квадратни метра, повече от 100 секции, кръгли маси и майсторски класове, технически посещения и екскурзии.

Форумът ще обедини десет тематични области, включително интелигентни транспортни системи, киберсигурност на новото време, финтех, дигитална индустрия 4.0, както и дигитални решения за здравеопазване, образование, култура, селско стопанство и публична администрация.

Важна част от програмата ще бъде IT Park Global Startup Accelerator 2025 — международна инициатива за подкрепа на ИТ стартъпи. Тя е насочена към подпомагане на мащабирането на проекти, интегрирането им в екосистемата на Татарстан и навлизането им на пазарите на Русия и ОНД.

Организаторите очакват над 20 хиляди участници от 60 държави — производители и потребители на дигитални технологии, както и разработчици на софтуери.

Регистрацията на участниците ще продължи до 14 септември 2025 г.

