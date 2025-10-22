сряда, октомври 22, 2025
Международен експортен форум „Произведено в Русия“

На 21 октомври 2025 г. в Националния център „Россия“ се проведе Международният експортен форум „Произведено в Русия“, организиран от Руския експортен център (РЕЦ).

Целта на форума е да се създаде ефективна платформа за диалог между държавните структури, чуждестранните инвеститори, руската и международната бизнес общност.

Централното събитие на форума беше дискусионният панел „Русия на света. Укрепвайки доверието, развивайки глобалните връзки“.

На сесията присъстваха представители на повече от 80 посолства, акредитирани в Москва, включително приблизително 50 посланици и временно управляващите дипломатическите мисии на приятелски страни.

В събитието взеха участие Министър-председателят на Руската Федерация М.Мишустин, Първият заместник-председател на Правителството на Руската Федерация Д.Мантуров, Министър на промишлеността и търговията на Русия А.Алиханов, Министър на икономическото развитие на Русия М.Решетников, а също така и представители на водещи руски компании.

От речта на Министър-председателя на Русия М.Мишустин на пленарното заседание:

„Важно е, че в условията на продължаващите санкции срещу нашата страна търсенето на продукти, произведени в Русия, се запазва.

В ход е преориентация към по-перспективните пазари на Евразийския икономически съюз, Общността на независимите държави, асоциацията БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество. Взаимодействието със страни от Азия, Африка и Латинска Америка се засилва“.

След дискусията чуждестранните гости посетиха изложението „Произведено в Русия“, на което бяха представени иновативни продукти от над 30 компании от различни региони на страна, включително зарядни станции за електрически превозни средства, безпилотни летателни апарати, биопротези, апарати за изкуствена белодробна вентилация и други обещаващи високотехнологични местни разработки.

Чуждестранните гости изразиха готовност за по-нататъшно разширяване на бизнес контактите с руски експортно ориентирани производители.

Международният експортен форум „Произведено в Русия“ за пореден път потвърди статута на Русия като отговорен и надежден участник в световната икономическа система. Провеждането му е важна стъпка към изграждане на доверие, задълбочаване на международните връзки и промотиране на руски стоки на световните пазари.

