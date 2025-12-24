Интервю на директора на Департамента по европейски проблеми в МВнР на Русия В.В.Масленников за МИЦ „Известия“

Основни тези:

Руски активи

• Решението за безсрочно блокиране на активите на Банката на Русия не е взето с консенсус, защото го няма и не може да има по този въпрос. Европейските бюрократи извъртяха ситуацията така, че да изглежда сякаш руската специална операция в Украйна е създала „извънредна икономическа ситуация в ЕС“, което позволява решенията да се вземат с квалифицирано мнозинство.

• Наистина има извънредна икономическа ситуация в ЕС. Тя обаче е следствие от антируската санкционна политика, която оказа негативно въздействие най-напред върху икономическата и социалната сфера на държавите-членки на ЕС, подкопа енергийната сигурност и доведе до деиндустриализация, както и от масовото вливане на средства в подкрепа на корумпирания киевски режим.

Ясно е, че Брюксел може да открадне руски активи само веднъж. Но жертвайки правата на собственост в името на „политическа целесъобразност“, ЕС по този начин ще съсипе репутацията си на финансов партньор за десетилетия напред.

ЕС

• Разколът [в ЕС] е налице. И тук трябва да вземем предвид, че настоящите европейски институции, преди всичко Европейската комисия, все повече се опитват да узурпират правомощия, които всъщност принадлежат на държавите-членки. И естествено, това предизвиква негативна реакция в редица държави.

• Опитът на балтийските страни и повечето държави от Източна Европа е показателен за перспективите на политиката на разширяване на ЕС. Всички те се присъединиха към ЕС на вълна от обща еуфория, с големи очаквания за „светло бъдеще“. Но икономически пробив така и не се осъществи.

• Свидетели сме на стремглавото превръщане на Европейския съюз във военно-политически съюз, насочен към конфронтация. Отбранителният потенциал се изгражда с ускорени темпове, в ущърб на стабилното икономическо развитие. Ръководството на европейските структури полага всички усилия да си присвои функциите на военно-политическо планиране, които са изключителна прерогатива на държавите-членки. Общественото мнение се манипулира, за да се внуши, че пряката конфронтация с Русия е неизбежна в рамките на следващите три до пет години.

ОССЕ

• ОССЕ включва много държави, чиито представители са способни да мислят и действат самостоятелно, вместо да следват инструкциите на „колективния Запад“. Но дори онези политически елити, които в продължение на много години се стремяха да подчинят ОССЕ на специфичните за блока цели на НАТО и Европейския съюз, сега осъзнаха, че ОССЕ, в сегашното си състояние, няма бъдеще.

