Мароканският кафтан е вписан в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство

Междуправителственият комитет за опазване на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО официално одобри регистрацията на мароканския кафтан като световно нематериално културно наследство.

Решението беше взето по време на заседанието на комитета, проведено в Индия.

Това международно признание е почит към усилията на Кралство Мароко, водено от крал Мохамед VI, който е дал приоритет на съхранението на автентичната мароканска национална култура и наследство, според официално изявление на Министерството на младежта, културата и комуникациите.

Мароко представи изчерпателен доклад, изготвен от министерството и постоянното представителство на Мароко към ЮНЕСКО в Париж. Документацията включваше подробна информация, подчертаваща еволюцията, естетическото богатство, техническата сложност и трайните социални функции на мароканския кафтан през вековете.

Министерството заяви, че кафтанът не е просто традиционно облекло, а е жизненоважен, символичен елемент от мароканската културна идентичност, предаван от поколение на поколение и широко ценен както в Мароко, така и извън него. Министерството похвали и занаятчиите и майсторите, които са съхранили това наследство.

Това включване е международно признание за артистичния гений и вековното ноу-хау на Мароко, както и за способността на кралството да опазва, популяризира и предава своите традиции.

То е венец на неуморните усилия на Мароко, под просветеното ръководство на Негово Величество крал Мохамед VI, в областта на опазването и съхранението на културното наследство на Мароко.

Сред широката гама от културни изяви на Мароко, кафтанът е един от основните елементи. Историческата му стойност, кореняща се в вековна практика, се съчетава с неговото социално значение.

Кафтанът е символ на идентичност, социална сплотеност и културно и регионално многообразие и е истински „тотален социален факт“, който ангажира цялата общност в неговото проектиране, производство и ежедневно използване.

Facebook

Twitter



Shares