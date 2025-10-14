Мансур бин Зайед участва от името на президента на ОАЕ в „Мирната среща на върха в Шарм Ел Шейх“

От името на президента на ОАЕ Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян, Негово Височество шейх Мансур бин Зайд Ал Нахаян, вицепрезидент, заместник-министър-председател и председател на Президентския съд, участва в „Мирната среща на върха в Шарм Ел Шейх“, която беше съпредседателствана от президента Абдел Фатах Ел Сиси от Арабска република Египет и президента Доналд Тръмп от Съединените американски щати.

Целта на срещата е да се засили международната подкрепа за споразумението за прекратяване на войната в ивицата Газа.

В срещата участваха редица държавни глави, министър-председатели, делегации и правителствени представители, както и представители на няколко регионални и международни организации.

Делегацията на ОАЕ включваше Негово Височество шейх Тахнун бин Зайд Ал Нахаян, заместник-управител на Абу Даби и съветник по националната сигурност; Сухайл бин Мохамед Ал Мазруей, министър на енергетиката и инфраструктурата; д-р Султан бин Ахмед Ал Джабер, министър на промишлеността и съвременните технологии; Мохамед Хасан Алсувайди, министър на инвестициите; Халифа Шахин Ал Марар, държавен министър; и Хамад Обайд Ал Зааби, посланик на ОАЕ в Арабска република Египет, заедно с редица висши длъжностни лица.

Негово Височество шейх Мансур пристигна на мястото на срещата, където беше посрещнат от президента Абдел Фатах Ел-Сиси. Бяха направени официални снимки на Негово Височество с президента Абдел Фатах Ел-Сиси, а Негово Височество размени поздрави с президента на САЩ при пристигането му на мястото на срещата.

източник: www.wam.ae

