Мансур бин Зайед: Мъчениците от ОАЕ са траен пример за преданост и саможертва

Негово Височество шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян, вицепрезидент, заместник-министър-председател и председател на Президентския съд, заяви, че мъчениците на ОАЕ са траен пример за преданост и саможертва, които оформят отличителна глава в историята на нацията.

В изявление по повод Деня на почитта Негово Височество заяви, че 30 ноември всяка година е момент на почит и гордост, през който ОАЕ почита своите праведни мъченици, които въплъщават най-висшите значения на лоялността и демонстрират най-висшите форми на кураж и принадлежност, жертвайки чистите си души в защита на нацията и в защита на нейното достойнство и чест.

Негово Височество добави, че мъчениците на ОАЕ са вечен пример за истинска саможертва, като с предаността си са написали блестяща страница в историята на ОАЕ. Той отбеляза, че защитата на нацията е голяма отговорност, която носят само верните мъже, които са положили живота си като защитен щит за родината си.

Шейх Мансур продължи, като каза, че този повод служи като напомняне за настоящите и бъдещите поколения, че мъчениците на ОАЕ са вечни символи на гордост и чест. Неговото благородно наследство, потвърди той, ще продължи да осветява пътя на нацията, укрепвайки нейната решителност и упоритост.

Негово Височество завърши с молитва Аллах да се смили над праведните мъченици на ОАЕ и да им дари най-високото място в рая, като помоли нацията да остане благословена с сигурност и стабилност, а нейното знаме да бъде поддържано от всеотдайността и искрените усилия на нейния народ в служба на страната и нейното ръководство.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares