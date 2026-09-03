Манита Вартан с най-високото отличие за посланик на модата в Испания

Българската Ким Кардашиян и носителка на две от големите международни титли за красота – Манита Вартан – получи престижната годишна награда „Best Model of the Universe Ambassador 2026“ по време на световния конкурс The Best Model of the Universe 2026 в Барселона.



Българката беше отличена сред националните директори от цял свят в рамките на мащабния моден форум, който тази година събира над 300 участници от различни държави.

Наградата е признание за работата на Вартан като международен посланик на модата и за приноса ѝ към популяризирането и утвърждаването на българското присъствие на европейската и световня сцена на красотата.

Италианският представител и собственик на The Best Model of the Universe Росарио Стагно специално подчерта ролята ѝ в развитието и разпространението на българската линия в събитията на проекта, организирани в различни точки на Европа, както и силните ѝ международни изяви през последните години.

Короната и лентата „Best Model of the Universe 2026“ са присъдени с единодушното решение на 10-членно международно жури отличи в което участват представители на Тайланд, Мексико, САЩ, Франция, Испания, Италия, Беларус, Филипините и други държави.

Българката отново постави странята ни на абсолютното първо място сред Национални директори от цял свят като Тайланд, Мексико, САЩ, Франция, Испания, Италия, Беларус, Грузия , Тайван, Украйна, Румъния, Филипините и други, а думите на прецедателя и собственик на The best model of the Universe бяха повече от красноречиви.

„Модата винаги е била най-голямата ми страст и е съпътствала живота ми като послание. България заслужава и има своето място на световната модна сцена“- един от най-силните моменти на церемонията идва по време на речта на Манита Вартан. Пред препълнената зала в Барселона тя заяви, че България отдавна е доказала, че заслужава своето място на световната модна сцена, а за нея е чест чрез работата си да допринася страната ни да бъде все по-разпознаваема на големите международни форуми.

Видео от награждаването бързо започна да се разпространява в социалните мрежи. Особено впечатление в препълнената зала направи жестът на Вартан след речта ѝ на английски език – тя се обърна към публиката и на български, за да прозвучи родният ни език пред международната аудитория.

„За мен е важно не само България да присъства на световната сцена, но и българският език да бъде чут на нея.“



Жестът не е случаен – извън модната си кариера Манита Вартан е филолог по образование и учител по български език и литература, което придаде още по-символично значение на момента. Друга интересна подробност е че тя владее 5 езика сред които испански, а връзката й с Испания датира още от ученическите години, защото е изучавала усилено испански език в ЕГ Иван Вазов Пловдив.

Отличието идва в особено силен момент за българското участие в Барселона. Само часове по-рано пловдивчанинът Йовчо Йовчев завоюва второто място в мъжката категория на The Best Model of the Universe 2026, превръщайки тазгодишното издание в сериозен успех за страната ни.

А модната седмица в Испания продължава – с още дефилета, фотосесии, международни срещи и предстоящата надпревара в дамската категория.