Мъжкият Мъж винаги търси женската енергия в жената!

Той е със съзнанието че жената разчита на мъжа!

Той не се радва на жени които обясняват аз съм силна и независима. Той търси жена добра за семейство, която да се грижи за дома и да възпитава деца! Разбира се би желал да е добре образована но не за да храни семейсгвото тя. Мъжкият мъж би желал жената да е личност и да може да се грижи и сама за себе си просто той не би го допуснал! Така че да, вашият мъжки мъж би се гордял с вашите успехи и кариера, но принципно те не са му важни въобще! Не се напъвайте! Напъните и постиженията ви са за да впечатлите женските мъже!

С обич – Деси

