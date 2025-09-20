Мъжете спят с жени за опита. Жените спят с мъжете за връзка!

Ето защо единият си отива усмихнат,другият плаче!

Да спрем да се преструваме – с*кс никога не е означавал същото за мъжете и жените!

1. Мъжете гонят с*кс за разнообразие! Жените дават секса за смисъл!

Мъжете нямат нужда от причина! Те просто се нуждаят от възможност!

Те ще спят с теб, защото си висока, ниска, дебела, слаба или просто свободна!

Без емоции, без намерения, без планове!

Но жените? Те дават телата си с причина: любов, доверие, връзка или вяра, че „това може да доведе до някъде ! „

Ето защо след секс мъжът се обръща и забравя името ти!

Но вие лежите там, чудейки се какви сте вие двамата сега!

2. За мъжете целта е сексът! За жените сексът е врата към повече!

Мъжът може да харчи пари, да те изведе, да ти купува подаръци – не защото те обича, а защото го вижда като „плащане за достъп! „

След като спи с теб, той си тръгва с усещането, че сделката е завършена!

Ти пък започваш да се чудиш защо се е променил!

Това не е зло! Точно така действат повечето мъже – първо секса, емоцията никъде!

3. Жените все още вярват в любовта ! Но повечето мъже днес играят игри!

Мъжът би казал всичко, само за да те вземе:

„Ти си специална!“

„Никога не съм срещал някой като теб! „

„Ти си моят мир! „

И още и още…

И след като паднеш и му дадеш секс, играта свършва!

Той бяга! Не защото си лоша, а защото лъжите му са на път да изтекат!

Мъжът , който казва истината и остава? Той е рядък!

Но изчезне ли след като е спал с теб, това е защото е дошъл с план за бягство!

4. Жените усещат секса! Мъжете просто го пускат!

Когато жена спи с мъж, мозъкът ѝ отделя окситоцин, свързващият хормон!

Сърцето й се привързва!

Душата й се свързва!

Умът ѝ започва да планира бъдещето!

Междувременно мъжът само чака да си обуе боксерките и да си тръгне!

Без емоции! Няма връзка! Просто „мисията изпълнена!“

5. Жените са свързани да отглеждат! Затова дават твърде много!

Дайте на жена любов, тя я умножава!

Дайте ѝ къща, тя я прави дом!

Дайте ѝ мъж – дори счупен – и тя ще влее живота си, за да го поправи!

Но да й дам разбито сърце? Тя ще носи тази болка с години!

Ето защо една жена ще плаче за мъж, на който дори не му пукало!

Защото тя не просто е правила с*кс – тя е давала всичко от себе си!

6. За една жена с*кс е подчинение!

Тя не казва „да“ просто на леглото!

Тя вече каза „да“ в сърцето си, в мислите си, в духа си!

И когато това се случи, тя ти дава не само тялото си, но и доверието си!

7. Жените използват s*x за да се свържат! Мъжете използват секса, за да пробват!

След с*кс една жена приема, че току-що се е случило нещо дълбоко!

Тя предполага, че и ти си го почувствал!

А ти? Вече пишеш съобщения на някой друг!

Тя мисли, че споделяш енергия!

Ето защо тя е наранена! Не защото сексът е бил лош, а защото тя е смятала, че означава повече!

8. Жените привързват живота към с*кс! Мъжете – не!

Убиваш я нежно – а тя казва: „Не спирай“, защото е инвестирала напълно!

Тя не се играе!

Тя се свързва!

А ти? Ти просто изпълняваш! За вас това е тренировка! За нея това е преклонение !

И ТЪЖНАТА ИСТИНА:

Това поколение сега търгува с*кс за данни, айфони, подаръци за Рожден ден ……

Момичетата спят с мъже, които дори не харесват – само за да подобрят начина си на живот!

И в процеса те превърнаха емоциите си в пепел!

Сега любовта е мъртва! Доверието е рядкост!

А истинските връзки се намират по-трудно от лоялен политик!

СЪВЕТИ КЪМ ТОВА ПОКОЛЕНИЕ:

Не се отнасяйте с*кс като с дъвки!

Не давай тялото си само защото е похарчил малко пари!

Не давай любовта си само защото той те нарече „красива! „

Сексът не е игра! Това е сила! Това е доверие! Това е енергия!

Спести си го! Ценете го! Уважавайте го!

Нека насладата от днешния ден не се превърне в съжаление за утре!

