Мъжете спят с жени за опита. Жените спят с мъжете за връзка!
Ето защо единият си отива усмихнат,другият плаче!
Да спрем да се преструваме – с*кс никога не е означавал същото за мъжете и жените!
1. Мъжете гонят с*кс за разнообразие! Жените дават секса за смисъл!
Мъжете нямат нужда от причина! Те просто се нуждаят от възможност!
Те ще спят с теб, защото си висока, ниска, дебела, слаба или просто свободна!
Без емоции, без намерения, без планове!
Но жените? Те дават телата си с причина: любов, доверие, връзка или вяра, че „това може да доведе до някъде ! „
Ето защо след секс мъжът се обръща и забравя името ти!
Но вие лежите там, чудейки се какви сте вие двамата сега!
2. За мъжете целта е сексът! За жените сексът е врата към повече!
Мъжът може да харчи пари, да те изведе, да ти купува подаръци – не защото те обича, а защото го вижда като „плащане за достъп! „
След като спи с теб, той си тръгва с усещането, че сделката е завършена!
Ти пък започваш да се чудиш защо се е променил!
Това не е зло! Точно така действат повечето мъже – първо секса, емоцията никъде!
3. Жените все още вярват в любовта ! Но повечето мъже днес играят игри!
Мъжът би казал всичко, само за да те вземе:
„Ти си специална!“
„Никога не съм срещал някой като теб! „
„Ти си моят мир! „
И още и още…
И след като паднеш и му дадеш секс, играта свършва!
Той бяга! Не защото си лоша, а защото лъжите му са на път да изтекат!
Мъжът , който казва истината и остава? Той е рядък!
Но изчезне ли след като е спал с теб, това е защото е дошъл с план за бягство!
4. Жените усещат секса! Мъжете просто го пускат!
Когато жена спи с мъж, мозъкът ѝ отделя окситоцин, свързващият хормон!
Сърцето й се привързва!
Душата й се свързва!
Умът ѝ започва да планира бъдещето!
Междувременно мъжът само чака да си обуе боксерките и да си тръгне!
Без емоции! Няма връзка! Просто „мисията изпълнена!“
5. Жените са свързани да отглеждат! Затова дават твърде много!
Дайте на жена любов, тя я умножава!
Дайте ѝ къща, тя я прави дом!
Дайте ѝ мъж – дори счупен – и тя ще влее живота си, за да го поправи!
Но да й дам разбито сърце? Тя ще носи тази болка с години!
Ето защо една жена ще плаче за мъж, на който дори не му пукало!
Защото тя не просто е правила с*кс – тя е давала всичко от себе си!
6. За една жена с*кс е подчинение!
Тя не казва „да“ просто на леглото!
Тя вече каза „да“ в сърцето си, в мислите си, в духа си!
И когато това се случи, тя ти дава не само тялото си, но и доверието си!
7. Жените използват s*x за да се свържат! Мъжете използват секса, за да пробват!
След с*кс една жена приема, че току-що се е случило нещо дълбоко!
Тя предполага, че и ти си го почувствал!
А ти? Вече пишеш съобщения на някой друг!
Тя мисли, че споделяш енергия!
Ето защо тя е наранена! Не защото сексът е бил лош, а защото тя е смятала, че означава повече!
8. Жените привързват живота към с*кс! Мъжете – не!
Убиваш я нежно – а тя казва: „Не спирай“, защото е инвестирала напълно!
Тя не се играе!
Тя се свързва!
А ти? Ти просто изпълняваш! За вас това е тренировка! За нея това е преклонение !
И ТЪЖНАТА ИСТИНА:
Това поколение сега търгува с*кс за данни, айфони, подаръци за Рожден ден ……
Момичетата спят с мъже, които дори не харесват – само за да подобрят начина си на живот!
И в процеса те превърнаха емоциите си в пепел!
Сега любовта е мъртва! Доверието е рядкост!
А истинските връзки се намират по-трудно от лоялен политик!
СЪВЕТИ КЪМ ТОВА ПОКОЛЕНИЕ:
Не се отнасяйте с*кс като с дъвки!
Не давай тялото си само защото е похарчил малко пари!
Не давай любовта си само защото той те нарече „красива! „
Сексът не е игра! Това е сила! Това е доверие! Това е енергия!
Спести си го! Ценете го! Уважавайте го!
Нека насладата от днешния ден не се превърне в съжаление за утре!
Можеш…..
