Махарадж Трио – преживяване извън сетивата
Индия винаги е била символ на древност, духовност, традиция и богата култура.
Освен това традиционната индийска класическа музика е толкова въздействаща, че няма човек на света, който когато я чуе веднага да не свърже това звучене с Индия.
Със съдействието на Посолството на Република Индия в България и Индологическа Фондация Изток-Запад, българската публика се докосна до световно известното Махарадж Трио.
Те са интересни не само като музиканти, но и като хора. Те са семейство – трима братя и са наследници на петвековна семейна традиция в класическата индийска музика. Освен, че те самите са колоритни и въздействащи, то и техните инструменти са също толкова интересни. Прабхаш Махарадж свири на табла, Абхишек Махарадж – на ситар и Вишал Махарадж на сарод.
Екипът на “Novinata.bg” имаше възможност да се наслади на музиката им, а освен това господин Прабхаш Махарадж се съгласи да сподели с Жаклин Златанова своите преживявания тук в България.
Жаклин: Преди всичко, много ви благодаря за възможността да направя това интервю, винаги е удоволствие да се срещам с хора като вас и вашите братя. Бях наистина впечатлена от музиката, когато присъствах на концерта на 12 септември, и бях любопитна да разбера как всичко започна за вас тримата като музиканти. Как започнахте да се занимавате с това?
Г-н Прабхаш: И аз ви благодаря. Всъщност, както можете да прочетете в нашата биография, ние сме традиционни музиканти и доколкото можем да проследим назад във времето, мисля, че аз и братята ми сме 15-то поколение, така че това е повече от 500-годишна семейна традиция, която следваме от Варанаси, който, според нас, е най-старият жив град на Земята. Това е и най-свещеният град за индуизма, така че нашите пра-пра-прадядовци са започнали тези традиции, а музикантите са били храмови музиканти. Те пели историите за боговете и богините и преподавали различни веди (древни и свещени текстове). Така че те също пели тези веди и преподавали на всички. Но след толкова много стотици години времената се промениха и нашият начин на живот се променя постоянно, ние ставаме все по-модерни. Но по същия начин се променя и музиката. И ние се опитваме да запазим корените и същността на индийската класическа музика живи, което е много хубаво, че и двамата ми братя са с мен и са наистина ангажирани. Ние тримата сме 15-то поколение в нашето семейство и се опитваме да запазим тази традиция жива и съм сигурен, че когато правиш нещо със сърцето си, то ще остане за много дълго време.
Жаклин: И знаете ли, виждаме, че вие тримата правите това с голяма страст и любов.
Г-н Прабхаш: Да, защото, знаете ли, когато бяхме много малки, дядо ни и баща ни ни запознаха с инструментите. Обикновено децата получават играчки, с които да си играят, кукли и много други играчки, но ние получихме музикални инструменти. Имахме табла, барабани, ситар, сарод, хармоника – толкова много инструменти. Ако ме попитате кога точно започнах да се уча да свиря, не мога да кажа със сигурност, но ако се замисля, мога да кажа, че беше на възраст около две години и половина. Интересното е, че си спомням, че още тогава удрях по масата. Така че всички ние се научихме да свирим много рано в живота си.
Жаклин: Любопитно ми е, защото и тримата свирите на различни инструменти? Как решихте на какво да свирите?
Г-н Прабхаш: Цялата идея първоначално дойде от баща ми. Нашето семейство е традиционно семейство на барабанисти. Баща ми беше първият човек, който въведе мелодията в семейството ни. Той свиреше на табла, до 18-19 години, а след това премина на сарод като основен инструмент. Той много харесваше един традиционен индийски сарод-музикант, с когото семейството ни беше в много близки приятелски отношения, и затова избра да свири на сарод.
Средният ми брат избра сарод, защото също го обича, а баща ни реши, че най-малкият ни брат трябва да свири на ситар. Сародът е по-ритмичен инструмент, а ситарът е по-вокален инструмент. Един от нас свири на табла, друг на сарод, а третият на ситар, така че създадохме група. Мисля, че е добра идея това, което е направил, така че сега в семейството ни имаме всичко – вокалисти, музиканти и други.
Жаклин: Прочетох вашата биография преди концерта и видях, че преподавате и в различни институти и университети. Как решихте да правите това?
Г-н Прабхаш: Не, не, не, никога не съм решавал да правя това. Просто се случи. Защото в нашето семейство сме виждали, че нашите предци и баща ни са пътували по целия свят и когато научиш нещо, няма значение дали е музика или някаква друга опитност, която научаваш от друга област, ако станеш добър в тази област, твоя морална отговорност е да я предадеш на следващото поколение. А най-добрият начин да го направиш е да отидеш в университетите, да отидеш в музикалните академии. Защото, знаете, повечето студенти не могат да стигнат до вас или до вашия дом, а те са малък брой, около десет до петнадесет студенти. Но като преподавам в университети, където съм поканен като гостуващ професор, мога да достигна до може би триста или повече студенти наведнъж. Така, че колкото повече посещаваме тези университети, толкова по-добре. Когато споделяте опита и това, което сте получили от вашите предци, мисля, че е нещо добро за света и за всички тези млади студенти. Защото музиката е нещо, което носи мир на света. Музиката е нещо, което носи стабилност в обществото.
Жаклин: Особено за нас, по-младото поколение, е важно да поддържаме тази традиция.
Г-н Прабхаш: Всъщност, знаете, сега ситуацията е малко 50/50. Сега нещата са толкова скъпи или има расови различия, че трябва да тичате бързо, за да получите всичко в толкова кратко време. Музиката е нещо, на което трябва да посветите целия си живот. Но едно нещо, което трябва да разберем, е защо преподаваме музика или друго изкуство. Трябва да им кажем, че ако прекарат доста години в изкуство или музика, има по-голям шанс да създадат много по-добър живот. Можете да си намерите добра работа в много университети по света, да получавате добра заплата, да пътувате като нас. Така ще печелите пари, като правите всички щастливи. Разбирате ли?
Жаклин: Да! Като правиш това, което обичаш.
Г-н Прабхаш: Музиката предлага толкова много възможности. Можеш да правиш толкова много различни неща, когато става дума за музика. Затова трябва да отворим вратата, трябва да дадем на учениците информацията, че ако искат да станат музиканти, има много възможности, и че един ден могат да станат нещо голямо. Не е нужно да бъдеш лекар или инженер. Но като музикант също можеш да постигнеш толкова много различни неща.
Жаклин: Съгласна съм. Това определено е много широка област с много различни професии, от които можеш да избираш. Много съм любопитна за нещо друго. Тъй като вие тримата сте братя и семейство, как се чувствате, когато работите заедно всеки ден?
Г-н Прабхаш: Много е забавно! Защото знаеш, че музиката е нещо, което не е свързано с нищо осезаемо, а е свързано със сърцето, разбирате ли? С емоциите. Така че, когато работиш и пътуваш с братята си, първото нещо, което просто си пасва, е, че вече се познавате невероятно добре. Нали? Играли сте заедно като малки деца и знаете какъв е този човек и как ще реагира, ако направите нещо добро или лошо. Така че 50% от проблемите ни са решени, когато сме на сцената, защото сме братя. Защото знам какъв е Абхишек, когато свири, и какво ще свири. И когато живеете заедно толкова много месеци в годината, се опознавате още по-добре и това се отразява на работата ни на сцената. Мисля, че е страхотно. Всъщност имам проблем, когато работя с някой нов. Защото ние също четем лицата, докато свирим. Както видяхте, ние не използваме нотни листове, докато свирим на сцената. Не ги използваме. Гледаме човека, усещаме го и работим заедно. Така че с моите братя е много по-добре, когато се познаваме.
Жаклин: Да, определено. Да попитам, това първото ви посещение в България ли е?
Г-н Прабхаш: Да.
Жаклин: Как ви се струва тук? Страната и хората?
Г-н Прабхаш: Честно казано, ние пътуваме по целия свят. А аз пътувам от повече от 25 години. Като музикант никога не съм срещал някой, който да е бил груб с нас или да не приема музиката ни. В това отношение съм наистина щастлив. В която и страна да отидем, получаваме толкова много любов, толкова много признание и срещаме толкова много хора и семейства. А България, тъй като съм тук за първи път, от първия ден усещам, че тази страна е жива. Хората имат много чувства, много състрадание към другите страни и другите култури. Можете да видите колко хора дойдоха да гледат нашите концерти тук и бяха при препълнени зали без свободни места. Това ни дава много енергия и сила да продължаваме да правим това, което правим. И, разбира се, да продължаваме да се връщаме в тази страна.
Жаклин: Да, точно за това става въпрос, да дадеш на хората любов и щастие и те да ти го върнат.
Г-н Прабхаш: Да, абсолютно права си!
Жаклин: Много ви благодаря, нямам повече въпроси към вас. Искам само да кажа, че беше удоволствие да говоря с вас и да се запозная с такъв вдъхновяващ и мил човек.
Текст: Жаклин Златанова и Кристина Тенева
Снимки: Жаклин Златанова и Кристина Тенева
Maharaj Trio – An Experience Beyond the Senses
India has always been a symbol of antiquity, spirituality, tradition, and rich culture.
Moreover, traditional Indian classical music is so powerful that there’s hardly anyone in the world who, upon hearing it, wouldn’t immediately associate the sound with India.
With the support of the Embassy of the Republic of India in Bulgaria and the Indological Foundation East-West, the Bulgarian audience had the chance to experience the world-renowned Maharaj Trio.
They are fascinating not only as musicians but also as individuals. They are a family – three brothers – and heirs to a 500-year-old family tradition in classical Indian music. Besides their colorful and impactful personalities, their instruments are just as interesting. Prabhash Maharaj plays the tabla, Abhishek Maharaj – the sitar, and Vishal Maharaj – the sarod.
The team from “Novinata.bg” had the opportunity to enjoy their music, and Mr. Prabhash Maharaj kindly agreed to share his impressions from Bulgaria with Jacqueline Zlatanova.
Jacqueline: First of all, thank you so much for giving me the opportunity to do this interview. It’s always a pleasure to meet people like you and your brothers. I was truly impressed by your music when we attended the concert on September 12th, and I was curious to learn how it all started for the three of you as musicians. How did you get involved in this?
Mr. Prabhash: Thank you as well. Actually, as you can read in our biography, we are traditional musicians, and as far back as we can trace it, I believe my brothers and I are the 15th generation – that’s more than 500 years of family tradition, which we continue from Varanasi, which we believe is the oldest living city on Earth. It is also the holiest city in Hinduism. So our great-great-grandfathers began these traditions, and the musicians were temple musicians. They used to sing stories of gods and goddesses and teach various Vedas (ancient sacred texts). They would sing these Vedas and pass them on to others. But after so many centuries, times have changed, and our lifestyle is constantly evolving; we are becoming more modern. But music is also evolving in the same way. And we try to keep the roots and essence of Indian classical music alive, which is wonderful because both of my brothers are with me and fully committed. The three of us are the 15th generation in our family, and we are trying to keep this tradition alive. I believe that when you do something with your heart, it will last for a long time.
Jacqueline: And you know, we can see that you all do it with great passion and love.
Mr. Prabhash: Yes, because, you know, when we were very young, our grandfather and father introduced us to the instruments. Usually, children are given toys, dolls, and various other things to play with – but we were given musical instruments. We had tabla, drums, sitar, sarod, harmonium – so many instruments. If you ask me when exactly I started learning music, I can’t say for sure, but thinking back, I’d say it was around two and a half years old. I even remember hitting the table as a child. So all of us started learning music very early in life.
Jacqueline: I’m curious – since the three of you play different instruments, how did you decide who would play what?
Mr. Prabhash: The whole idea originally came from my father. Our family has a tradition of percussionists. My father was the first one to introduce melody into our family. He played the tabla until he was 18 or 19, and then switched to sarod as his main instrument. He really admired a traditional Indian sarod player with whom our family had a close friendship, and that’s why he chose the sarod.
My middle brother chose the sarod too, because he also loved it. Then, our father decided that our youngest brother should play the sitar. The sarod is more rhythmic, while the sitar is more vocal. One of us plays tabla, another plays sarod, and the third plays sitar – that way, we formed a trio. I think it was a great idea, and now in our family, we have everything – vocalists, instrumentalists, and more.
Jacqueline: I read your biography before the concert and saw that you also teach at different institutions and universities. How did you decide to start doing that?
Mr. Prabhash: Oh, no, no – I never really decided to do that. It just happened. In our family, we’ve always seen our ancestors and our father travel the world. And when you learn something – whether it’s music or some other skill – once you get good at it, it becomes your moral responsibility to pass it on to the next generation.
And the best way to do that is to go to universities, to music academies. Because, you know, most students can’t come to you or to your home – they are just a small number, maybe 10 to 15. But when I teach at universities where I’m invited as a guest professor, I can reach 300 or more students at once. So the more we visit these institutions, the better. When you share the knowledge and experience passed down from your ancestors, I think it’s a good thing – for the world and for all these young students. Because music is something that brings peace to the world. Music is something that brings stability to society.
Jacqueline: Especially for us, the younger generation, it’s wonderful to preserve this tradition.
Mr. Prabhash: Yes, but you know, now the situation is a bit 50/50. Things are very expensive now, and due to racial and economic differences, people are forced to move fast and grab things quickly. But music is something you have to dedicate your entire life to.
One thing we need to understand is why we teach music or any other art. We need to tell them that if they dedicate years to music or the arts, there’s a much higher chance of building a better life. You can get a good job in many universities around the world, earn a decent salary, and travel like we do. That way, you can make a living by making people happy. You see?
Jacqueline: Yes! By doing what you love.
Mr. Prabhash: Music offers so many opportunities. You can do so many different things in music. That’s why we need to open the door – we need to give students the information that if they want to become musicians, there are many paths, and that one day they could become something big. You don’t have to be a doctor or an engineer. As a musician, you can also achieve great things.
Jacqueline: I agree. It’s definitely a vast field with many different career options. I’m also curious about something else – since the three of you are brothers and family, what’s it like working with your siblings every day?
Mr. Prabhash: It’s a lot of fun! Because music isn’t about something tangible – it’s about the heart, you know? About emotions.
So when you work and travel with your brothers, the first thing that clicks is that you already know each other incredibly well, right? You’ve played together as kids and you know what the other is like, how he’ll react if you do something good or bad. So 50% of our problems are already solved on stage – because we’re brothers. I know what Abhishek is like when he plays and what he’ll play.
And when you live together for so many months of the year, you get to know each other even better – and that reflects on our work on stage. I think it’s amazing. In fact, I have a bit of a problem working with someone new. Because we also read each other’s faces while performing. As you saw, we don’t use sheet music on stage. We don’t use it. We look at each other, feel the moment, and play together. So with my brothers, it’s much better because we know each other so well.
Jacqueline: Yes, definitely. Let me ask – is this your first time visiting Bulgaria?
Mr. Prabhash: Yes, it is.
Jacqueline: What do you think of it here – the country and the people?
Mr. Prabhash: Honestly, we travel all over the world. I’ve been traveling for more than 25 years. As a musician, I’ve never encountered anyone being rude to us or rejecting our music. In that sense, I’m really lucky. Wherever we go, we receive so much love, so much recognition, and we meet so many people and families.
And Bulgaria – since it’s my first time here – from day one, I’ve felt that this country is alive. People are very emotional, very compassionate toward other cultures and countries. You can see how many people came to our concerts here – packed halls with no empty seats. That gives us energy and strength to keep doing what we do. And, of course, to keep coming back to this country.
Jacqueline: Yes, that’s what it’s all about – giving people love and joy, and having it returned to you.
Mr. Prabhash: Yes, you’re absolutely right!
Jacqueline: Thank you very much. I have no more questions. I just want to say it was a pleasure speaking with you and meeting such an inspiring and kind person.
Text: Jacqueline Zlatanova and Kristina Teneva
Photos: Jacqueline Zlatanova and Kristina Teneva