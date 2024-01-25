Любовта е да останеш …

Когато нищо не е наред . Когато всичко се чупи. Когато най ти се крещи. Когато можеш да я замениш. Хващаш лепило, залепяш и оставаш. Говориш, споделяш, решаваш, оправяш. Не премълчаваш. Бориш се. Спасяваш. Пукнатините не ти пречат! Обичаш ги. И не се отказваш. Не им обръщаш гръб. Защото са твоите пукнатини. Защото сте ги залепяли заедно. Защото това е Любовта! Това е и тайната на баба и дядо, които оставаха заедно. Любовта е в кусурите и в оставането!

Не в оставянето! Но в оставянето пък стои урокът!

За да дойде любовта и да остане, първо е добре да разбереш урокът на кое не е любов! Защото всички говорят за любов и постоянно имитират любов, а любовта е там където останеш … другото нито го е имало нито е любов!

Десислава Илиева – Консултант Любов

за връзка с Десислава Илиева: desislava.coaching@abv.bg и в социалните мрежи: https://www.facebook.com/desislava.ilieva.3304673

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