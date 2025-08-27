Любовница никога няма да има, АКО жена ти е твоят човек!

Но рядко мъжете намират любовта си … те могат да бъдат до жени които не обичат, могат да имитират връзки с години, могат да правят секс без чувство, за тях сексът няма задържаща роля …

Колко пъти сме срещали историята където той има жена има и деца но не се жени защото е против брака. Или има приятелка но не и предлага брак!

И след това среща нея и бърза да сключи брак!

Преди години имах клиент , във връзка с едно момиче, губеше и времето пък на мен казваше “ Деси бракът не е за мене” . Те се разделиха. Днес го срещнах с жена и дете … оказа се че детето не е негово но пък ми каза че това е законната му съпруга!

“Открих я ! Трябваше да е моя!”

По темата … Любовница никога няма да има НО САМО АКО жена ти е твоят човек !

