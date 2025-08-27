сряда, август 27, 2025
Последни:
Общество

Любовница никога няма да има, АКО жена ти е твоят човек!

Редактор

Но рядко мъжете намират любовта си … те могат да бъдат до жени които не обичат, могат да имитират връзки с години, могат да правят секс без чувство, за тях сексът няма задържаща роля …

Колко пъти сме срещали историята където той има жена има и деца но не се жени защото е против брака. Или има приятелка но не и предлага брак!
И след това среща нея и бърза да сключи брак!
Преди години имах клиент , във връзка с едно момиче, губеше и времето пък на мен казваше “ Деси бракът не е за мене” . Те се разделиха. Днес го срещнах с жена и дете … оказа се че детето не е негово но пък ми каза че това е законната му съпруга!
“Открих я ! Трябваше да е моя!”

По темата … Любовница никога няма да има НО САМО АКО жена ти е твоят човек !

За консултации – Десислава Илиева 

🩷

Интересно от мрежата

Вижте още

Как руснаците изгарят турския флот

Редактор

Честванията на 100 години от рождението на Георги Парцалев започват от Смолян

Редактор

Магията на Алания ще ви накара да се чувствате като в приказка

Редактор

Pin It on Pinterest