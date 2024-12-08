Любов ли е?

Не , не е!

Изневяра е !

А не може ли да обичаш и да изневеряваш ?

Можеш, но това е друг тип любов … любов с предател …

Не с партньор и най-близък човек …

Не можеш да предадеш някой и едновременно да го обичаш като партньор, но може да е любов на предател. Ще си знаеш … предават ме, не мога да имам доверие … колко абсурдно

Да си хем предател, хем любим е много сложно да се обясни с любов .

Хем всичко да искаш , хем нищо .

Взаимноизключващи се понятия са.

Любовта изключва предателството.

Любов , но с предател чувстваш ли го като любов това?

Десислава Илиева – Консултант Любов!

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