Любов ли е?
Не , не е!
Изневяра е !
А не може ли да обичаш и да изневеряваш ?
Можеш, но това е друг тип любов … любов с предател …
Не с партньор и най-близък човек …
Не можеш да предадеш някой и едновременно да го обичаш като партньор, но може да е любов на предател. Ще си знаеш … предават ме, не мога да имам доверие … колко абсурдно
Да си хем предател, хем любим е много сложно да се обясни с любов .
Хем всичко да искаш , хем нищо .
Взаимноизключващи се понятия са.
Любовта изключва предателството.
Любов , но с предател чувстваш ли го като любов това?
Десислава Илиева – Консултант Любов!