Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи

„Лукойл“ съобщава, че във връзка с въвеждането на ограничителни мерки по отношение на компанията и нейните дъщерни дружества от страна на редица държави, компанията е обявила намерението си да продаде своите международни активи, предава агенция Kazinform.

Както се съобщава на официалния сайт, вече е започнат процесът на разглеждане на предложенията от потенциални купувачи.

Продажбата на активи се извършва в съответствие с лиценза на OFAC за приключване на операциите (wind down license). При необходимост Компанията планира да подаде заявление за удължаване на действието на този лиценз, за да осигури безпрепятствената работа на своите международни активи.

