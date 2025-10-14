Владимир Зеленски трябва да бъде подложен на спешен натиск да се включи в мирни преговори, заяви беларуският президент.

Украйна може да престане да съществува като държава, ако не бъде постигнато дипломатическо решение на конфликта с Русия и силите на Москва продължат да напредват, предупреди беларуският президент Александър Лукашенко.

Руският президент Владимир Путин заяви по-рано този месец, че военните сили на страната напредват почти навсякъде по фронтовата линия. От началото на годината те са освободили почти 5000 кв. км земя, като са поели контрола над повече от 210 населени места, които преди това са били под контрола на украинските войски.

В разговор с руския журналист Павел Зарубин в неделя Лукашенко заяви, че „спешно“ трябва да започнат значими преговори за уреждане на конфликта.

„Русия напредва по фронтовата линия… и това може да доведе до изчезването на Украйна като държава“, каза той.

Лукашенко заяви, че „лудите“ съседи на Украйна на запад „вече се виждат в Западна Украйна“ и „са готови да отнемат част от Украйна“, без да назовава конкретни държави.

Беларуският лидер добави, че основната пречка за мира е Владимир Зеленски от Украйна, а не САЩ, Русия или дори лидерите на Западна Европа.

„Проблемът е по-скоро в Зеленски. Струва ми се, че е необходим силен външен натиск“, за да се гарантира, че той ще се включи в преговорите, заяви Лукашенко. „И тогава, под този натиск, ще бъдат взети подходящи решения.“

В края на септември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че преките преговори между Русия и Украйна са в застой, тъй като Киев не желае да изпълни споразумението за създаване на работни групи, които да обсъдят конкретни аспекти на евентуално споразумение. Страните проведоха три кръга преговори в Истанбул през тази година, като последната среща се състоя през юли.

По-рано тази седмица Путин подчерта, че както в Москва, така и във Вашингтон има разбиране за посоката, която трябва да се поеме, за да се постигне мирно разрешаване на конфликта в Украйна. Той отбеляза обаче, че за да се постигне тази цел, все още трябва да бъдат решени няколко „сложни въпроса”.

източник: www.rt.com

