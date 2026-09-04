Литийно шествие и богослужения по случай 1700 години от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен

По решение на Св. Синод на БПЦ – БП, на 12 и 13 септември 2026 г. в София ще бъдат отслужени празнични богослужения по случай 1700-ата годишнина от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен.

На 12 септември (събота) от 17:00 ч. в храм „Въздвижение на св. Кръст Господен“, жк „Лозенец“, ще бъде отслужена малка вечерня.

В 17:30 ч. от храм „Въздвижение на св. Кръст Господен“ ще започне Литийно шествие към ПКСХП „Св. Александър Невски“, в което ще участват Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, Високопреосвещени митрополити от Св. Синод, архиереи, духовници и миряни от София и страната.

Предвижда се около 18:30 ч. шествието да пристигне в Патриаршеския катедрален храм „Св. Александър Невски“, след което там ще бъде отслужено всенощно бдение. На Литийното шествие ще бъде носена частица от Честния Кръст Христов, на която вярващите ще могат да се поклонят по време на бдението.

На 13 септември (неделя) от 09:30 ч. в ПКСХП „Св. Александър Невски“ ще бъде отслужена света Литургия, възглавена от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, в съслужение с Високопреосвещените митрополити на Св. Синод, архиереи и духовници от София и страната.

ПРОГРАМА

на празничните богослужения и събития по случай

1700-ата годишнина от намирането на

Честния и Животворящ Кръст Господен

12 и 13 септември 2026 г., София

12 септември (събота)

17:00 ч. – Малка вечерня в храм „Въздвижение на св. Кръст Господен“, жк „Лозенец“.

17:30 ч. – Литийно шествие от „Въздвижение на св. Кръст Господен“ до ПКСХП „Св. Александър Невски“, с маршрут: бул. „Черни връх“ – ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ – ул. „Ангел Кънчев“ – ул. „Граф Игнатиев“ – ул. „Алабин“ – бул. „Витоша“ – храм „Св. вмчца Неделя“ – пл. „Независимост“ – бул. „Цар Освободител“ – ул. „Г. С. Раковски“ – ПКСХП „Св. Александър Невски“.

18:30 ч. – Всенощно бдение в ПКСХП „Св. Александър Невски“.

13 септември (неделя)

09:00 ч. – Посрещане на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в ПКСХП „Св. Александър Невски“.

09:30 ч. – Патриаршеска св. Литургия в ПКСХП „Св. Александър Невски“.

Призовават се православните християни да вземат участие в Литията и в празничните богослужения!