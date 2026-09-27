Литературно-музикална вечер в София представи творчеството на Алексей Константинович Толстой

Поезия, проза, театър, музика и хореография пренесоха публиката в атмосферата на XIX век и откриха новия литературен сезон в Руския дом

На 25 септември в Мраморната зала на Руския дом в София се проведе литературно-музикална вечер, посветена на творчеството на Алексей Константинович Толстой и свързана с рождения ден на писателя.

Събитието се превърна в разказ за любовта, истинските чувства и онази рядка среща, която може да промени човешкия живот.

В центъра на вечерта беше историята за срещата на Толстой с непозната дама с маска по време на бал – момент, свързан с началото на голямата любов в живота му и увековечен в стихотворението „Сред шумния бал, случайно…“.

Атмосферата на XIX век оживя на сцената

Поезия и проза, театрални сцени, музика и хореография пренесоха зрителите в средата на XIX век.

Дворянската чест, изящната реч и красотата на човешките взаимоотношения бяха пресъздадени от актьори от Руския камерен театър, участници в детското театрално студио „Петрушка“ и балетното студио „Силфиди“.

Любов и ирония, романтични мечти и размисли за съдбата се преплетоха в програмата и представиха различни страни от художествения свят на Алексей Толстой.

Новият литературен сезон в Руския дом започна с Толстой

С литературно-музикалната вечер беше открит и новият литературен сезон в Руския дом в София.

Програмата потърси връзката между миналото и съвременния зрител чрез универсални теми като любовта, случайността, човешките отношения и силата на чувствата.

Събитието завърши с благодарност към артистите и публиката за вечерта, в която словото, музиката, театърът и танцът се срещнаха на една сцена, за да припомнят творчеството и личната история на Алексей Константинович Толстой.