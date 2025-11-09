Днес е неделя !

Задължителни са ми палачинките!

И размислите … за парите

Какво установявам по тази тема при работата си с моите клиенти!

Тези които имат недостиг на пари много си приличат! Те се свиват!

Максимално! Отказват се от неща! Не си позволяват да си купят нищо! Все са в недостиг. Свиване, свиване … липси, липси

Но има и други , също с недостиг на пари, но се разширяват! Те не се свиват! Просто за миг изчакват, да помислят варианти за приходи от различни места, концентрират се, измислят и парите идват.

И докато едните без пари се свиват още е още и там никога няма

Другите без пари мислят, развиват се, експериментират и измислят и парите отново започват да идват към тях

Липсите и свиването привличат нови липси

Само ресурса и мащаба привлича ресурс

Разширявайте мащаба не се свивайте

Как …

Мога да ви разкажа

Десислава Илиева – Консултант Личностно Развитие

