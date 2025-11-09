Липсите и свиването привличат нови липси!
Днес е неделя !
Задължителни са ми палачинките!
И размислите … за парите
Какво установявам по тази тема при работата си с моите клиенти!
Тези които имат недостиг на пари много си приличат! Те се свиват!
Максимално! Отказват се от неща! Не си позволяват да си купят нищо! Все са в недостиг. Свиване, свиване … липси, липси
Но има и други , също с недостиг на пари, но се разширяват! Те не се свиват! Просто за миг изчакват, да помислят варианти за приходи от различни места, концентрират се, измислят и парите идват.
И докато едните без пари се свиват още е още и там никога няма
Другите без пари мислят, развиват се, експериментират и измислят и парите отново започват да идват към тях
Липсите и свиването привличат нови липси
Само ресурса и мащаба привлича ресурс
Разширявайте мащаба не се свивайте
Как …
Мога да ви разкажа
Десислава Илиева – Консултант Личностно Развитие