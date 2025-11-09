Лидерите на ОАЕ поздравяват краля на Камбоджа по повод Деня на независимостта

Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян изпрати поздравително послание до крал Нородом Сихамони на Камбоджа по повод Деня на независимостта на страната му.

Негово Височество шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент, министър-председател и управител на Дубай, и Негово Височество шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян, вицепрезидент, заместник-министър-председател и председател на Президентския съд, изпратиха подобни послания до крал Сихамони и до министър-председателя Хун Манет по този повод.

източник: www.wam.ae

