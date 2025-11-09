неделя, ноември 9, 2025
Лидерите на ОАЕ поздравяват краля на Камбоджа по повод Деня на независимостта

Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян изпрати поздравително послание до крал Нородом Сихамони на Камбоджа по повод Деня на независимостта на страната му.

Негово Височество шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент, министър-председател и управител на Дубай, и Негово Височество шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян, вицепрезидент, заместник-министър-председател и председател на Президентския съд, изпратиха подобни послания до крал Сихамони и до министър-председателя Хун Манет по този повод.

източник: www.wam.ae

