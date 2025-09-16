Лица зад сцената: Даная Александрова и Симеон Славев – „Гласът на дете“

В свят, в който шумът на ежедневието често заглушава онези най-чисти и крехки гласове – гласовете на децата – едно музикално послание идва, за да ни накара да спрем и да се заслушаме.

Каузата „Гласът на дете“ на младите изпълнители Даная Александрова и Симеон Славев не е просто песен – тя е зов. Тя е сълза, мечта и истина, облечени в музика.

На 17 септември в зала 1 на НДК, в рамките на най-големия поп и рок фестивал в България – „София Сонг“, ще прозвучи не просто изпълнение. Ще прозвучи „Гласът на дете“ – една творба, която докосва съвестта, сърцето и ума.

Даная Александрова вече е позната като „детето с кауза“ – момиче, което не просто пее, а носи послание. След кампании срещу войната по пътищата, в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми и в защита на детските мечти, тя отново избира музиката като път към съзнанието на хората. Този път – за да издигне гласа на всички деца, чиито чувства, страхове и копнежи често остават нечувани.

Симеон Славев – талантлив млад изпълнител, стои рамо до рамо с Даная в тази мисия. Заедно, те напомнят, че детският глас не е просто звук – той е истина, чиста и неподправена. А истината, изказана с честност и емоция, има силата да променя.

„Гласът на дете“ не е само песен. Това е призив към родителите, обществото и институциите да не подценяват детските чувства. Да погледнат света през очите на едно дете – по-добър, по-справедлив и по-светъл.

Все повече хора припознават тази кауза като своя. Защото зад трептящия глас на дете се крие бъдещето ни. И ако наистина слушаме децата, може би ще научим най-важните уроци – за любовта, за справедливостта и за надеждата.

В зала 1 на НДК ще прозвучи гласът на всички деца. И ако се заслушаме, може би ще чуем нещо, което отдавна сме забравили – какво значи да мечтаеш истински.

Представя: Красимир Недялков – „Лица зад сцената“

