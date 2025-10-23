Либийското правителство: Нарушенията на ООН „нарушават суверенитета“… и призовава за преструктуриране на мисията

Либийското правителство осъжда изпълнението на мисията на ООН, обвинявайки я в превишаване на мандата ѝ и намеса във вътрешните работи.

Либия – Либийското правителство изпрати официално писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и до председателя и членовете на Съвета за сигурност, в което изрази „дълбоко осъждане и загриженост“ относно това, което определи като многократно поведение от страна на пратениците на ООН в Либия, „характеризиращо се с крещящи нарушения на националния суверенитет и неоправдана намеса във вътрешните работи“. Правителството счете този подход за „сериозно отклонение от най-важните задачи, възложени на мисията, подкопава доверието в нейната безпристрастност и надеждност и нарушава взаимното уважение“.

Директна критика към брифинга на специалния представител.

Правителството се позова на последните изявления и брифинги на г-жа Хана Тетех пред Съвета за сигурност, определяйки ги като „сериозни заблуди и явна намеса във вътрешните работи на либийската държава и нейните политически институции“ и като превишаване „границите на мандата, предоставен на мисията, и нейната роля в подкрепа на изборния процес“ по начин, който „нарушава Устава на ООН и принципа за ненамеса“.

Нарушенията, както са посочени в писмото

Висшата национална избирателна комисия: Правителството обвини мисията в „намеса в делата на Комисията и опит за налагане на механизми за формиране на нейния съвет, основани на лични виждания, които нямат правно основание“. То счете това за „явно нарушение на съществуващите политически споразумения и независимостта на националните институции“ и позоваване „на тълкувания извън мандата“, в „явно нарушение на Резолюция № (2131) на Общото събрание от 1965 г. относно ненамесата във вътрешните работи на държавите“.

Препратки и споразумения: Суверенитетът е условие за сътрудничество.

Правителството потвърди, че тези подходи „противоречат на духа на споразумението от Схират и на самите препратки към ООН“, които подчертават „единството, суверенитета и независимостта на Либия“ и цитира Резолюция № (2259) на Съвета за сигурност от 2015 г. То също така изрази „дълбоко недоволство от негативното представяне на някои от съветниците на мисията“, призовавайки Генералния секретариат „да преразгледа цялостно състава на консултативния орган и да гарантира ангажимента на работниците за неутралност в съответствие с член (100) от Устава на Организацията на обединените нации“.

Принципът на реципрочност и преструктуриране на мисията.

Правителството подчерта, че уважението му към международните организации е „основано на принципа на реципрочност и стриктно спазване на правните мандати“ и отхвърли „всякакви широки тълкувания или изкривени описания, които легитимират намеса в националните дела“. То повтори, че „зачитането на суверенитета, единството и обединяващата идентичност на Либия е предпоставка за всяко сътрудничество“, заявявайки „пълната си подкрепа за призива на генералния секретар за преструктуриране на Мисията на ООН за подкрепа в Либия, както по отношение на нейния състав, така и на оперативните ѝ места, за да се осигури баланс между регионите на Либия, да се консолидират неутралитетът и професионализмът и да се възстанови доверието в ролята на ООН като подкрепящ фактор, а не като източник на конфликт“.

Призив за възстановяване на дисциплината в ООН и възможни мерки

Правителството призова за „връщане на мисията към нейния неутрален професионален път и зачитане на международно признатата правна и институционална рамка“ по начин, който „повишава доверието и подкрепя националните избори и демократичния процес“. Правителството заключи, че „се придържа към пълното право да предприема каквито и да е дипломатически и правни мерки, които сметне за подходящи, в съответствие с международното право и Устава на ООН, за да защити суверенитета и конституционните институции на Либия от всякаква неоснователна външна намеса“.

