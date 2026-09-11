„Императорска резиденция сред езера, хълмове и традиционни китайски градини“

В западната част на Пекин, сред зелени хълмове, спокойни води и традиционни китайски павилиони, се намира Летният дворец (Yiheyuan) – едно от най-впечатляващите императорски градински пространства в Китай. За разлика от строгата монументалност на Забранения град, тук архитектурата е вплетена в природата и създава усещане за хармония и спокойствие.

Летният дворец е разположен на около 15 километра от центъра на Пекин и заема приблизително 3,009 кв. км, като около три четвърти от територията му е вода. Основните елементи на комплекса са Хълмът на дълголетието и езерото Кунмин.

Как започва историята на Летния дворец?

Историята на комплекса започва през 1750 г., когато император Циенлун от династията Цин започва изграждането на императорската градина, известна като Градина на чистите вълни. Тя е създадена около Хълма на дълголетието и езерото Кунмин.

Идеята не е просто да бъде построен дворец, а да се създаде огромна градина, в която природата и архитектурата да съществуват в хармония. ЮНЕСКО определя Летния дворец като шедьовър на китайското ландшафтно градинско изкуство.

При изграждането на градината са използвани традиционни китайски принципи, според които водата, планините, дърветата, павилионите и сградите трябва да образуват единно цяло.

Това е една от причините Летният дворец да изглежда толкова различно от европейските дворцови комплекси. Вместо природата да бъде подчинена изцяло на архитектурата, тук тя е част от самата архитектура.

Езерото Кунмин – сърцето на комплекса

Езерото Кунмин е един от най-впечатляващите елементи на Летния дворец. Огромната водна площ заема голяма част от комплекса и създава красиви гледки към хълмовете, храмовете и павилионите.

Историята на езерото е много по-стара от самия Летен дворец. Според ЮНЕСКО водоемът е бил използван още преди императорския комплекс, а през XIII век е бил развит като резервоар за Юанската столица Даду.

Разходката покрай езерото е едно от най-приятните преживявания за посетителите. В зависимост от сезона водата отразява зелените дървета, традиционните покриви и склоновете на Хълма на дълголетието.

През топлите месеци могат да се видят и лодки, които допълват традиционния пейзаж.

Хълмът на дълголетието

На северния бряг на езерото се издига Хълмът на дълголетието – естественият и архитектурен център на голяма част от комплекса.

По склоновете му са разположени храмове, павилиони и дворцови сгради, които постепенно се изкачват нагоре. Това създава впечатляваща композиция, която може да се наблюдава от езерото.

Сред най-разпознаваемите сгради на хълма е Кулата на будисткия аромат (Tower of Buddhist Incense). Тя се намира на високо място и предлага впечатляващи гледки към езерото и околната градина.

ЮНЕСКО включва кулата сред основните архитектурни елементи на Летния дворец.

Дългият коридор – галерия под открито небе

Една от най-фотографираните части на Летния дворец е прочутият Дълъг коридор. Той следва северния бряг на езерото и свързва различни части на комплекса.

Коридорът не е просто пътека. Той е своеобразна художествена галерия, защото неговите греди и тавани са богато украсени с традиционни китайски картини и декоративни мотиви.

Мраморната лодка

На брега на езерото Кунмин се намира една от най-необичайните конструкции в комплекса – Мраморната лодка.

Тя представлява декоративен павилион във формата на лодка, изграден от камък и мрамор. Макар да не може да се движи по водата, конструкцията е замислена като архитектурна имитация на императорска лодка.

Мраморната лодка е пример за начина, по който китайските градини използват архитектурата, за да създават символични пейзажи.

Тя не е предназначена само за практическа употреба, а е част от композицията на езерото и околните градини.

Мостът на седемнадесетте арки

Друга емблематична забележителност е Мостът на седемнадесетте арки, който свързва източния бряг на езерото с остров Нанху.

Мостът е един от най-фотогеничните обекти в Летния дворец. Неговите многобройни арки се отразяват във водата и създават впечатляваща симетрична композиция.

ЮНЕСКО посочва моста като един от важните елементи на водния пейзаж на комплекса. Островите и мостовете са част от традиционната символика на китайските градини, където водата и планината се превръщат в основа за композицията.

Императорската резиденция

Въпреки че днес Летният дворец изглежда преди всичко като парк, той е бил истинска императорска резиденция.

Комплексът е включвал административни, жилищни, религиозни и развлекателни пространства. Според ЮНЕСКО Летният дворец е съчетавал политически и административни функции с жилищни, духовни и рекреационни пространства.

Така императорският двор е можел да се оттегли от натоварената атмосфера на Забранения град и да прекарва време сред по-спокойна природна среда.

Летният дворец е бил особено важен през късния период на династията Цин.

Императрица Цъси и възстановяването на двореца

Една от най-известните личности, свързани с Летния дворец, е императрица Цъси.

Комплексът е тежко разрушен през 1860 г. по време на Втората опиумна война. По-късно е възстановен върху старите си основи, като през 1886 г. започва мащабното му възстановяване. След реконструкцията комплексът получава името Летен дворец.

Летният дворец отново се превръща във важна резиденция и място за политически и дипломатически дейности.

Така историята на комплекса е тясно свързана не само с изкуството и градинското оформление, но и с важни събития от последните десетилетия на императорски Китай.

Разрушенията и възстановяването

Летният дворец претърпява още едно сериозно изпитание през 1900 г., когато е повреден по време на Боксерското въстание и последвалата чуждестранна военна намеса. Впоследствие е възстановен.

Възстановяването е важно не само за запазването на сградите, но и за съхраняването на оригиналната концепция на градината.

Днес комплексът е пример за успешното опазване на историческа архитектура и традиционен китайски ландшафтен дизайн.

Архитектура, вдъхновена от природата

Една от най-големите особености на Летния дворец е, че архитектурата не доминира над пейзажа.

Павилионите са разположени така, че да подчертават определени гледки. Мостовете създават визуални връзки между различни части на градината, а храмовете по склоновете на хълма изглеждат като естествено продължение на пейзажа.

ЮНЕСКО определя именно това съчетание между естествени хълмове и вода и създадени от човека павилиони, дворци, храмове и мостове като основна причина за изключителната стойност на комплекса.

Западната алея

В западната част на езерото се намира Западната алея, вдъхновена от известни китайски градински традиции.

По протежение на алеята има няколко моста с различна форма и стил. Те не само улесняват придвижването, но и създават различни гледни точки към водата и околните пейзажи.

Това е чудесна част от комплекса за хора, които предпочитат спокойните разходки и фотографията.

Градини и павилиони

Летният дворец включва огромен брой малки и големи архитектурни елементи – павилиони, мостове, храмове, галерии и дворове.

ЮНЕСКО посочва сред значимите обекти Кулата на будисткия аромат, Мраморния павилион, Дългия коридор, Голямата сцена, Залата, която разсейва облаците, както и други исторически сгради.

Всяка от тези сгради има собствена функция и място в общата композиция. Именно разнообразието прави разходката из комплекса толкова интересна.

Летният дворец като шедьовър на китайското градинско изкуство

Китайските традиционни градини се различават от много европейски паркове по начина, по който използват природата.

Вместо огромни геометрично подредени пространства, китайската градина често създава поредица от отделни гледки. Посетителят се движи от една композиция към друга, като зад всеки завой може да се появи нов пейзаж.

Летният дворец е един от най-добрите примери за тази философия. ЮНЕСКО го определя като изключителен израз на творческото изкуство на китайския ландшафтен дизайн и като символ на една от големите световни цивилизации.

Летният дворец и ЮНЕСКО

През 1998 г. Летният дворец е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Защитената територия на обекта е около 297 хектара, като включва не само архитектурните структури, но и целия исторически пейзаж.

ЮНЕСКО подчертава, че автентичността на комплекса се поддържа чрез използване на традиционни техники и подходящи материали при консервацията и поддръжката.

Какво може да прави туристът днес?

Летният дворец е чудесно място за цял ден сред природата. Посетителите могат да се разхождат покрай езерото, да изкачат Хълма на дълголетието, да разгледат дворците и храмовете или просто да седнат в някой от парковите участъци.

Една от най-добрите идеи е да започнете от източната порта, да преминете през дворцовата зона и след това да продължите към езерото и Дългия коридор.

Ако имате достатъчно време, включете разходка по Западната алея и посещение на остров Нанху.

Кога е най-добре да посетите Летния дворец?

Пролетта и есента са сред най-приятните сезони за разглеждане на комплекса. През пролетта растителността оживява, а през есента дърветата придобиват красиви златисти и червени цветове.

Лятото също е особено красиво, тъй като именно тогава най-силно се усеща връзката между водата, зеленината и архитектурата. Но температурите могат да бъдат високи, затова е добре да се започне рано.

Зимата е по-спокойна и предлага различна атмосфера. При снеговалеж белите пейзажи контрастират красиво с червените колони и традиционните покриви.

Практична информация за посещение

Според актуалния официален туристически портал на Пекин основната част на парка работи от 6:00 до 20:00 ч. в периода 1 април–31 октомври, като последното влизане е в 19:00 ч. През периода 1 ноември–31 март работното време е 6:30–19:00 ч., с последно влизане в 18:00 ч. Цената на входния билет е посочена като 30 юана през високия сезон и 20 юана през ниския сезон, а комбинираният билет е съответно 60 и 50 юана. Някои отделни забележителности в комплекса имат допълнителна такса.

За чуждестранни посетители официалната информация посочва възможност за предварителна резервация чрез официалния WeChat акаунт на Летния дворец с паспорт или документ за постоянно пребиваване.

До комплекса може да се стигне с метро линия 4 – станция Xiyuan е удобна за Източната порта, а Beigongmen за Северната порта.

Колко време да отделите?

Летният дворец е достатъчно голям, за да прекарате там няколко часа, без да усетите как е минал денят.

Ако искате само да видите основните забележителности, отделете поне 3–4 часа. За спокойно разглеждане, фотография, разходка покрай езерото и посещение на повече от архитектурните обекти е по-добре да предвидите половин или цял ден.

Летният дворец срещу Забранения град

Двете забележителности често се посещават по време на едно и също пътуване, но предлагат различно преживяване.

Забраненият град впечатлява с огромните си церемониални площади, императорски дворци и строга симетрия. Летният дворец е по-интимен и природен – тук водата, хълмовете, градините и павилионите са също толкова важни, колкото и самите дворци.

Именно тази разлика прави двете места идеални за комбинирано посещение. Забраненият град показва силата и официалността на императорския двор, докато Летният дворец разкрива неговата по-спокойна и естетична страна.

Летният дворец – хармония между човек и природа

Летният дворец е много повече от стара императорска резиденция. Той е един от най-добрите примери за това как китайските архитекти и градински дизайнери са използвали природата като част от архитектурната композиция.

Езерото Кунмин, Хълмът на дълголетието, Дългият коридор, Мраморната лодка, Мостът на седемнадесетте арки и безбройните павилиони създават пейзаж, който изглежда едновременно естествен и внимателно планиран.

Именно това е причината ЮНЕСКО да определя комплекса като шедьовър на китайското градинско изкуство. В него се срещат история, архитектура, религия, природа и императорска култура – всичко това в един огромен пейзаж. За туристите Летният дворец е едно от местата в Пекин, които не трябва просто да бъдат „отбелязани“ в списъка със забележителности. Той трябва да бъде разходен, усетен и разгледан бавно, защото красотата му се разкрива постепенно с всяка нова гледка.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Usplash, Pexels, Pixabay