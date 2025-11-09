Лавров: В руско-американските отношения има много дразнители

Лавров оцени темповете на развитие на диалога със САЩ по двустранни раздразнители

Диалогът между Русия и САЩ по двустранни въпроси продължава, но не толкова бързо, колкото бихме искали, заяви в интервю за РИА Новости министърът на външните работи Сергей Лавров.

„Има много дразнители в руско-американските отношения, които сме наследили от предишната администрация на САЩ. Ще ни отнеме още много време да разчистим препятствията. С пристигането на новата администрация усетихме готовност от нейна страна да възобнови диалога. Той продължава, но не толкова бързо, колкото бихме искали“, каза той.

Министърът припомни, че през пролетта бяха проведени два кръга консултации, по време на които бяха постигнати редица споразумения за подобряване на условията на живот на дипломатическите представителства.

От своя страна, в рамките на този диалог считаме за важно да не се ограничаваме само с проблемите на дипломатическите мисии. Важно е да преминем към въпроси като установяването на директни въздушни връзки и връщането на руската дипломатическа собственост, незаконно отнета от нас (от бившия президент на САЩ) Барак Обама през декември 2016 г., три седмици преди първата инаугурация на Доналд Тръмп„, каза Лавров.

