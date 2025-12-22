Лавров: Присъствие на Русия в Африка се разширява

Нашето сътрудничество продължава да се развива стабилно и прогресивно.

Неговият всеобхватен и наистина стратегически характер се укрепва. Стремим се да координираме усилията си както на международно, така и на двустранно ниво в дух на взаимно уважение и равенство.

Ние насърчаваме споделена визия за по-справедлив и демократичен многополюсен световен ред, свободен от диктат и „двойни стандарти“, основан на зачитане на международното право и основните принципи на Устава на ООН в тяхната цялост и взаимовръзка.

Ние се застъпваме за отчитане на политическите и икономическите интереси на африканските страни във всички ключови международни форуми, осигуряване на по-справедливо представителство на африканските държави в глобалната система за вземане на решения, включително Съвета за сигурност на ООН, и реформиране на международната финансова архитектура. Напълно уважаваме решенията, приети в тази връзка – Консенсуса на Езулвини консенсус и Сиртската декларация.

Отдаваме голямо значение на укрепването на мира и сигурността на Африканския континент. Това е ключово условие за осигуряване на прогресивно, устойчиво социално-икономическо развитие и важен елемент за поддържане на глобалната стабилност.

Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, Русия прави значителен принос за разрешаването на настоящите конфликти и предотвратяването на нови в Африка. Ние напълно споделяме фундаменталния за африканците принцип „африкански решения на африканските проблеми“.

Както и преди 65 години, ние сме надежден партньор на нашите приятели в тяхната самостоятелна защита на суверенитета. Считаме за неприемлива политиката на определени държави и военно-политически блокове, представляващи Глобалното малцинство, която се стреми да въвлече региона в конфронтационни геополитически авантюри. Това противоречи на целта за осигуряване на независимо развитие и просперитет на Африка.

Ние помагаме за укрепване на отбранителните способности на африканските държави за противодействие на вътрешни и външни заплахи, най-напред терористични.

Убедени сме, че устойчивото разрешаване на кризи изисква справяне с техните коренни първопричини, които се коренят в наследството на западния колониализъм – система, която наруши естествения исторически път на африканските народи, произволно начерта граници и установи икономически ред, ориентиран към обслужване на интересите на западните колониални метрополии.

За съжаление, различни форми на неоколониализъм се запазват и до днес. Готови сме да действаме обединени с нашите африкански партньори, за да ги изкореним, включително чрез разработване на правни инструменти за оценка и компенсиране на щетите, нанесени по време на колониалния период. След първата министърска конференция Русия-Африка се договорихме да разгледаме възможността за създаване на съответен постоянно действащ координационен механизъм.

Днес сме свидетели на „второ пробуждане“ на Африка, укрепване на нейния международен авторитет.

Подкрепяме стремежите на нашите африкански приятели самостоятелно да избират своите партньори.

Оставаме надежден съюзник на африканските държави в укрепването на техния национален суверенитет както в политически план, така и по въпросите на сигурността и всички други области: икономическа, енергийна, хранителна, технологична, цифрова, кадрова и информационна, разчитайки както на собствените си ресурси и национални интереси, така и на външни партньори, които напълно зачитат тези интереси.

Политическият ни диалог на висше и най-високо ниво се развива активно. Дипломатическото присъствие на Русия на континента се разширява. Тази година бяха открити посолства в Нигер, Сиера Леоне и Южен Судан. Следващите на ред са Гамбия, Либерия, Того, Коморските острови.

Предлагаме на партньорите, които все още нямат посолства в Москва, да обмислят възможността за откриване на такива. Ще се радваме да предоставим всякаква помощ.

От речта на С.В.Лавров на пленарното заседание на Втората министерска конференция на Форума за партньорство Русия-Африка

