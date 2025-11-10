понеделник, ноември 10, 2025
Лавров: Очакваме потвърждение от САЩ, че споразуменията от Анкъридж остават в сила

Интервю на Министъра на външните работи на Русия С.Лавров за РИА Новости

 Въпрос: Президентът В.Путин обяви, че Русия е готова да продължи да спазва ограниченията по Договора СТАРТ в продължение на една година след 5 февруари 2026 г. Имаше ли някакви ответни сигнали от САЩ? Предложила ли е Москва среща с Вашингтон, за да обсъди така наречената ера след СТАРТ? Ако да, на какво ниво?

 С.Лавров: Конструктивната инициатива, предложена от Президента В.Путин в сферата „пост СТАРТ“, говори сама за себе си. Тя е лишена от „двойно дъно“ и е изключително лесна за разбиране. Практическото ѝ прилагане няма да изисква никакви специфични допълнителни усилия. <…>

Единственото необходимо нещо е реципрочност от страна на САЩ: ще се придържаме към доброволни ограничения само ако и докато другата страна ги спазва. <…>

Досега няма съществена реакция от Вашингтон. Както ни беше казано по дипломатически канали, „въпросът се разглежда“.

Няма да убеждаваме никого. Вярваме, че нашият ход е в интерес и на двете страни, и на цялата международна общност. Готови сме за всяко развитие на събитията. <…>

 Въпрос: Кой е основният препъни камък в момента в преговорите със САЩ за уреждане на Украйна? Къде сме готови да направим отстъпки и къде не?

 С.Лавров: <…> Сега очакваме потвърждение от САЩ, че споразуменията от Анкъридж остават в сила.

В същото време подчертавам: въпреки техния по същество компромисен характер, ние не сме се отказали и не се отказваме от принципните за нас въпроси. И американците разбират това.

 Никой не поставя под въпрос териториалната цялост на Русия или избора на жителите на Крим, Донбас и Новорусия, които взеха съдбовни решения да се обединят с историческата си родина на референдуми през 2014 и 2022 г. Не забравяме и необходимостта от премахване на първопричините за конфликта, които сме назовавали многократно.

 Въпрос: Какъв ще бъде отговорът на Русия, ако замразените й активи бъдат използвани за подпомагане на Киев?

 С.Лавров: <…> Подобни действия са открита измама и грабеж. Очевидно у европейците са се пробудили дългогодишните инстинкти на колонизатори и пирати. Без значение как е организирана схемата за експроприиране на руски пари, няма законен начин това да се направи.

Конфискацията на нашите златни и валутни резерви няма да спаси протежетата на Киев от „единна Европа“. Ясно е, че режимът няма да може да изплати никакви дългове и никога няма да изплати заемите си. Виждайки това, не всички в ЕС са готови сляпо да предприемат подобни стъпки, които носят и сериозни репутационни рискове за еврозоната като икономически център.

Русия ще реагира адекватно на всякакви разбойнишки действия в съответствие с принципа на реципрочност, основани на националните интереси и необходимостта от компенсиране на причинените ни щети. Брюксел и други западни столици може би ще се осъзнаят и ще се откажат от планираното приключение. <…>

 Въпрос: Кога и къде може да се проведе среща между руски и американски делегации по взаимните дразнители между Русия и САЩ? А срещата ви с М.Рубио? Къде и кога може да се проведе тя?

 С.Лавров: В руско-американските отношения има много дразнители; наследихме ги от предишната администрация на САЩ. Ще имаме дълъг път, за да изчистим бъркотията.

С идването на новата администрация усетихме готовност за възобновяване на диалога. Това се случва, но не толкова бързо, колкото бихме искали. <…>

От наша страна, ние смятаме, че е важно в рамките на този диалог да се надхвърли обхватът на въпросите, свързани с дипломатическите мисии. Важно е да се премине към въпроси като установяването на директни въздушни връзки и връщането на незаконно отнет от Б.Обама дипломатически имот през декември 2016 г., три седмици преди първото встъпване в длъжност на Д.Тръмп. <…>

Държавният секретар М.Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Това е от съществено значение за обсъждането на украинския въпрос и напредъка в двустранния дневен ред. Общуваме по телефона и сме готови да провеждаме лични срещи, когато е необходимо.

