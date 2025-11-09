Лавров посочи, че е невъзможно да се реши украинският конфликт, без да се вземат предвид интересите на Руската федерация.

Приключването на украинския конфликт е невъзможно без премахване на причините за него и отчитане на руските интереси. За това заяви на 9 ноември руският външен министър Сергей Лавров.

„Още веднъж ще повторя, че приключването на конфликта, по наше мнение, е невъзможно без отчитане на руските интереси и премахване на първопричините за него“, каза той в интервю за „РИА Новости“.

Лавров също подчерта, че въпросът за принадлежността на Крим и Севастопол към Москва е окончателно решен. Той припомни, че още през март 2014 г. жителите на полуострова са реализирали правото си на самоопределение на референдум и са гласували за обединение с Русия.

На 31 октомври официалният представител на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, коментирайки обсъждания от западните медии „план за прекратяване на войната в Украйна“, заяви , че Киев не е готов да работи за премахване на основните причини за конфликта. Беше отбелязано, че реален мирен процес е възможен само при условие, че се признаят териториалните реалности, неутралния статут на Украйна, възстановяването на руския език и каноничното православие, както и отказът от незаконни санкции и отнемане на руски активи. В проекта обаче не се споменава отмяна на съответните закони.

източник: iz.ru

